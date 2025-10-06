DE
La paire Haussener/Friedli
Un duo suisse qualifié pour les Mondiaux

Yves Haussener et Julian Friedli ont pris la troisième place du tournoi Challenge de Veracruz, dimanche. Ce bon résultat au Mexique leur permet de se qualifier pour les Championnats du monde.
Yves Haussener (de face) et Julian Friedli se sont qualifiés pour les Mondiaux de beachvolley (archives).
Photo: keystone-sda.ch
ATS

La paire suisse a battu les Italiens Samuele Cottafava et Gianluca Dal Corso 23-21 21-17 lors du match pour la 3e place de ce tournoi Challenge, deuxième catégorie la plus relevée derrière les tournois Elite16. Le Bâlois et l'Argovien sont ainsi assurés de participer aux Mondiaux d'Adélaïde qui se dérouleront du 14 au 23 novembre.

