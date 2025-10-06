Un duo suisse qualifié pour les Mondiaux

Yves Haussener (de face) et Julian Friedli se sont qualifiés pour les Mondiaux de beachvolley (archives).
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
La paire suisse a battu les Italiens Samuele Cottafava et Gianluca Dal Corso 23-21 21-17 lors du match pour la 3e place de ce tournoi Challenge, deuxième catégorie la plus relevée derrière les tournois Elite16. Le Bâlois et l'Argovien sont ainsi assurés de participer aux Mondiaux d'Adélaïde qui se dérouleront du 14 au 23 novembre.
