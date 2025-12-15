DE
La légende du biathlon critique vivement la fédération
«J'ai un peu honte d'être norvégien»

La légende norvégienne du biathlon Ole Einar Björndalen s'en prend verbalement à la fédération. Le traitement réservé à une athlète de classe mondiale l'agace.
Publié: il y a 30 minutes
Ole Einar Björndalen n'apprécie pas le traitement réservé à une biathlète norvégienne.
Photo: AP
Nicola Abt

Ole Einar Björndalen est l'une des plus grandes légendes du sport norvégien. Ses récentes déclarations ont donc fait l'effet d'une bombe. «J'ai un peu honte d'être norvégien», a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision publique NRK.

La légende du biathlon s'en prend ouvertement à la manière dont la fédération norvégienne a traité Karoline Knotten. «Qu'une biathlète d'un tel niveau soit écartée de l'équipe nationale et ne bénéficie d'aucun soutien en vue de la saison olympique est inquiétant», déplore-t-il. La fédération a exclu Karoline Knotten du cadre national au printemps dernier.

Cette décision a surpris de nombreux observateurs. La saison passée, Karoline Knotten était en effet la deuxième meilleure Norvégienne du circuit. La fédération a justifié son choix par des divergences de points de vue concernant la méthode d'entraînement.

«Seulement» une interdiction d'entraînement

Après la sortie médiatique d'Ole Einar Björndalen, l'entraîneur national Per Arne Botnan a été contraint de réagir. «Nous avions des raisons de vouloir encadrer l'équipe féminine pendant l'été et l'automne. Nous avons ensuite pris des décisions sur la manière dont cela devait se dérouler, et nous les assumons toujours aujourd'hui», a-t-il expliqué.

Depuis son éviction, Karoline Knotten poursuit sa préparation de manière individuelle. Elle s'entraîne notamment en France. En parallèle, elle continue toutefois de bénéficier de certains avantages réservés aux athlètes du cadre national, comme l'accès aux soins médicaux ou au contrôle des munitions.

Coup de gueule contre la fédération

Cette préparation en solitaire ne semble pas avoir pénalisé la biathlète. Le week-end dernier, elle a pris la deuxième place avec le relais norvégien et a signé son premier top 10 de l'hiver en sprint.

Dans ses déclarations, Karoline Knotten ne cache pas son désaccord avec la décision de la fédération. «Je suis entièrement d'accord avec Ole Einar Björndalen. La fédération n'a absolument rien fait pour mon développement cette année», a-t-elle affirmé.

