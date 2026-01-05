DE
«La course la plus importante»
L'athlète kényane Beatrice Chebet fait une pause maternité en 2026

La Kényane Beatrice Chebet, double championne olympique sur 5000 m et 10'000 m à Paris en 2024, fait une pause maternité en 2026. Son agent l'a annoncé lundi.
Publié: 12:23 heures
Beatrice Chebet prend une pause maternité en 2026
Photo: ADAM WARZAWA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Kényane Beatrice Chebet, double championne olympique sur 5000 m et 10'000 m à Paris en 2024, double championne du monde en titre et détentrice des records du monde dans les deux disciplines, fait une pause maternité en 2026. Son agent l'a annoncé lundi.

«Après beaucoup de rumeurs, nous pouvons enfin partager la nouvelle: en 2026, Beatrice Chebet courra la course la plus importante de sa vie, devenir mère», a annoncé son agent sur les réseaux sociaux.

Elle a brillé en Tokyo

Beatrice Chebet a été l'une des grandes stars des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo en septembre 2025, quand elle a brillé sur 10'000 m avant d'enchaîner sur le 5000 m, devançant son amie et autre star du demi-fond, Faith Kipyegon.

L'athlète de 25 ans devait défendre son titre samedi aux championnats du monde de cross en Floride mais avait annoncé son forfait il y a quelques jours, sans donner d'explication précise mais en indiquant avoir hâte de vivre le «prochain chapitre de (sa) vie».

La saison 2026 n'est marquée par aucun championnat majeur en athlétisme, les prochains Mondiaux ayant lieu en 2027 à Pékin avant les JO à Los Angeles en 2028. Chebet est également double championne du monde en titre et détentrice des records du monde du 5000 et du 10'000 m.

