Encore un coup dur pour le malheureux Fabio Jakobsen

1/5 La star du cyclisme Fabio Jakobsen doit subir une opération. Photo: keystone-sda.ch

Pascal Keusch

Coma, retour, rechute… et une nouvelle opération. Fabio Jakobsen (28 ans), ancien vainqueur d’étape sur le Tour, doit une fois de plus mettre sa carrière entre parenthèses.

Depuis des mois, le Néerlandais peine à répondre à ses propres attentes, ainsi qu’à celles de son équipe, Picnic-PostNL. La raison semble désormais identifiée: un problème au niveau des artères pelviennes, qui ne parviennent pas à irriguer correctement ses jambes.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour un cycliste professionnel. «Il va subir une opération pour tenter de résoudre le problème», a déclaré le médecin de l'équipe Picnics, cité dans un communiqué de presse.

Une chute qui met sa vie en danger change tout

Le sprinter, qui a remporté 46 victoires dans sa carrière, n'en est pas à son premier coup dur. Il y a à peine cinq ans, Fabio Jakobsen luttait pour sa vie. Lors du Tour de Pologne, le Néerlandais entre en collision avec la barrière de sécurité lors du sprint final à une vitesse de 80 km/h environ. Lors de cette horrible chute, il perd beaucoup de sang et se blesse gravement à la tête. Il est ensuite plongé dans un coma artificiel à l'hôpital.

Fabio Jakobsen se remet sur pied après un long traitement. Mieux encore: un an plus tard, il remporte la deuxième étape du Tour de France à Nyborg, au Danemark. La même année, il devient champion d'Europe de course sur route.

Fabio Jakobsen veut prouver sa force mentale

Son accident lui a rappelé à quel point rien n’est acquis et que tout peut basculer en un instant. Avant sa première course depuis son crash, il confiait: «Rien n'est jamais garanti dans la vie.»

Malgré ce nouveau coup dur, la star du cyclisme de 28 ans reste résolument tournée vers l’avenir: «Parfois, il faut reculer d’un pas pour mieux avancer.» Tout l’hiver, il s’est entraîné sans relâche, mais ses jambes lui ont causé des soucis. «Au moins, nous avons enfin identifié le problème», souffle, soulagé, le vainqueur d’étape du Tour 2022.

Fabio Jakobsen passera sur la table d’opération ce mercredi. «L’intervention signifie qu’il sera éloigné du vélo pendant environ six semaines», précise son équipe dans un communiqué. Son retour est toutefois attendu pour la deuxième moitié de la saison, après le Tour de France. Un timing idéal, puisqu’il pourrait enfin renouer avec la course qui a marqué son destin: le Tour de Pologne, en août 2025. Depuis sa terrible chute, le Néerlandais n’y a plus jamais pris le départ.