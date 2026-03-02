Fanny Smith a donné des nouvelles rassurantes ce lundi, deux jours après sa chute en Serbie. La skieuse vaudoise a indiqué que sa tête avait heurté une batterie portative pensée pour recharger sa caméra.

La tête de Fanny Smith a heurté une batterie portative

Ouf! Deux jours après avoir chuté en Serbie, Fanny Smith a rassuré ses fans ce lundi sur son compte Instagram. Tout en indiquant éviter au maximum les réseaux en raison d'un protocole commotion, la championne vaudoise de 33 ans a expliqué qu'il n'y avait «rien de trop grave», fort heureusement.

«Je dois juste encore vérifier mon pouce demain et faire des examens, mais il n'y a rien d'autre de cassé», a-t-elle expliqué, tout en assurant que la chute avait été «assez violente».

Une batterie pour recharger la caméra sur le casque

«J'ai tapé la tête», a-t-elle détaillé, en ajoutant son occiput avait heurté une batterie qu'elle avait sur elle à ce moment-là afin de recharger la caméra portative présente sur son casque.

«Je me réjouis de fêter ma médaille de vice-championne olympique à Villars», a-t-elle encore assuré, donnant rendez-vous à son public le 6 mars pour célébrer son succès, en espérant que ses maux de tête aient disparu d'ici-là.