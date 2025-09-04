L'Espagnol Juan Ayuso, qui avait déjà gagné la 7e étape, a remporté mercredi à Los Corrales de Buelna la 12e étape du Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard reste quant à lui en tête du général.

Juan Ayuso remporte la 12e étape de la Vuelta

Juan Ayuso a signé jeudi son 2e succès d'étape sur cette Vuelta 2025. Photo: JAVIER LIZON

Largué au classement général où il pointait à plus d'une heure du Danois au départ jeudi, Juan Ayuso a devancé au sprint son compatriote et compagnon d'échappée Javier Romo. La 3e place de l'étape est revenue au Français Brieuc Rolland (à 13''), alors que le Thurgovien Stefan Küng s'est classé 21e à 1'36.

Jonas Vingegaard est arrivé au sein du peloton plus de six minutes après le vainqueur du jour. Le Danois conserve ainsi le maillot rouge de leader, à la veille de l'étape reine comprenant l'ascension et l'arrivée au sommet de l'Angliru, un col hors catégorie redouté par tous les coureurs.

Deuxième du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard abordera cette 13e étape avec une marge de 50 secondes sur son dauphin, le Portugais João Almeida. Troisième du général, le Britannique Tom Pidcock, leader de la formation helvétique Q36.5, pointe quant à lui à 56 secondes du favori de cette Vuelta.