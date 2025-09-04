DE
FR

Jonas Vingegaard reste en rouge
Juan Ayuso remporte la 12e étape de la Vuelta

L'Espagnol Juan Ayuso, qui avait déjà gagné la 7e étape, a remporté mercredi à Los Corrales de Buelna la 12e étape du Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard reste quant à lui en tête du général.
Publié: 18:31 heures
Partager
Écouter
Juan Ayuso a signé jeudi son 2e succès d'étape sur cette Vuelta 2025.
Photo: JAVIER LIZON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Largué au classement général où il pointait à plus d'une heure du Danois au départ jeudi, Juan Ayuso a devancé au sprint son compatriote et compagnon d'échappée Javier Romo. La 3e place de l'étape est revenue au Français Brieuc Rolland (à 13''), alors que le Thurgovien Stefan Küng s'est classé 21e à 1'36.

Plus sur le sport
Nick Kyrgios convie Aryna Sabalenka à un «combat des sexes»
«Elle ne me battra pas»
Nick Kyrgios convie Aryna Sabalenka à un «combat des sexes»
Un milliardaire brésilien lègue une partie de sa fortune à Neymar
«Je l'aime»
Un milliardaire brésilien lègue une partie de sa fortune à Neymar

Jonas Vingegaard est arrivé au sein du peloton plus de six minutes après le vainqueur du jour. Le Danois conserve ainsi le maillot rouge de leader, à la veille de l'étape reine comprenant l'ascension et l'arrivée au sommet de l'Angliru, un col hors catégorie redouté par tous les coureurs.

Deuxième du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard abordera cette 13e étape avec une marge de 50 secondes sur son dauphin, le Portugais João Almeida. Troisième du général, le Britannique Tom Pidcock, leader de la formation helvétique Q36.5, pointe quant à lui à 56 secondes du favori de cette Vuelta.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus