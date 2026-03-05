Le skieur Théo Gmür portera le drapeau suisse lors de l'ouverture des Jeux paralympiques, ce vendredi 6 mars.

ATS Agence télégraphique suisse

Il ne le fera toutefois pas lors de la cérémonie officielle à Vérone, mais lors de celle organisée par la Suisse à la House of Switzerland à Cortina. «C'est un immense honneur pour moi de porter le drapeau suisse», déclare Théo Gmür, seul médaillé suisse des deux dernières éditions des Jeux paralympiques. En 2018, le Valaisan a remporté trois médailles d'or paralympiques (en descente, super-G et géant), puis une médaille de bronze en descente en 2022.

«Cela signifie bien plus qu'une simple distinction sportive. Cela signifie rendre visibles les personnes qui nous soutiennent dans notre parcours», poursuit le skieur de 29 ans. «En tant que porte-drapeau, je veux montrer que le courage, la passion et la confiance en soi peuvent déplacer des montagnes.»

La cérémonie d'ouverture se déroule dans l'amphithéâtre de Vérone. Mais comme seules deux athlètes et deux membres du staff par délégation sont autorisés à se rendre sur place, que le trajet entre Cortina d'Ampezzo, où résident huit des neuf Suisses, et Vérone est long, et que tous les athlètes sont en compétition samedi, Swiss Paralympic a décidé de ne pas participer à la cérémonie officielle.

Lors de cette cérémonie, les drapeaux seront portés dans le stade par des bénévoles et non par les porte-drapeaux désignés de chaque nation. Certains pays, comme la Suisse, ont annulé leur participation pour des raisons logistiques, d'autres boycottant la cérémonie car ils ne sont pas d'accord avec le fait que les athlètes russes et biélorusses puissent concourir sous leur propre drapeau.

La Suisse organisera sa propre cérémonie d'ouverture à la House of Switzerland de Cortina. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider y assistera également.