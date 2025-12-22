Les problèmes techniques rencontrés sur le site de Livigno ont été résolus, ont annoncé lundi les responsables. Le lieu doit accueillir les épreuves de snowboard et de ski acrobatique des JO 2026.

Le 16 décembre, le comité d'organisation des JO 2026 (6-22 février) avait reconnu auprès de l'AFP avoir rencontré «un problème technique» au niveau de la production de neige artificielle sur le site qui suscitait déjà des inquiétudes. «Nous avions prévu le début de la production de neige le 20 décembre. Le 12 décembre durant la nuit (...) un tube s'est cassé», a expliqué Fabio Massimo Saldini, directeur général de la société de livraison des ouvrages olympiques, dans un communiqué publié lundi.

Production de 28'000 mètres cubes de neige par jour

«Le problème a été résolu en cinq jours et nous avons anticipé la production de neige», a-t-il assuré. «Nous réussissons à garantir 28'000 mètres cubes de neige par jour. Les 53 canons fonctionnent parfaitement et à ce stade environ 160'000 mètres cubes de neige ont déjà été produits sur le site», a-t-il encore précisé.

En marge de l'étape de Coupe du monde féminine de ski alpin à Val d'Isère, le président de la Fédération internationale de ski (FIS), Johan Eliasch, avait estimé samedi que les retards de préparations sur les sites olympiques, essentiellement à Livigno, étaient «inexplicables». «Le gouvernement italien et les régions qui organisent les Jeux ont encore beaucoup de travail et elles doivent accélérer», avait-il ajouté.