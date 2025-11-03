Le vététiste suisse Andri Frischknecht a été victime d'une terrible chute lors d'une course de gravel en Afrique du Sud. Les blessures se sont avérées plus graves que ce à quoi le Zurichois s'attendait au départ.

1/5 Andri Frischknecht a chuté lors d'une course en Afrique du Sud, qui s'est déroulée dans des conditions météo difficiles. Photo: keystone-sda.ch

Benjamin Gwerder

Le vététiste professionnel suisse Andri Frischknecht (31 ans) a été victime d’une lourde chute. Le coureur de l’équipe Scott-Sram participait vendredi à une course à étapes Gravel en Afrique du Sud, lorsque l’étape a été neutralisée en raison de conditions météorologiques extrêmes. Le matin, les participants avaient été surpris par de violentes rafales de vent et de fortes pluies, avant que la température n’atteigne 35°C dans l’après-midi.

Aucun souvenir

Sur Instagram, Andri Frischknecht est revenu sur l’accident : «Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Je ne me souviens de rien avant ni après la chute.» Heureusement, d’autres coureurs ont réagi immédiatement et lui ont porté les premiers secours. «Merci infiniment à ceux qui se sont arrêtés pour m’aider», a-t-il ajouté.

Transporté à l’hôpital, le Zurichois a dû attendre trois heures avant de passer des examens. «Au début, je pensais que ce n’était pas trop grave – juste une clavicule cassée et une commotion cérébrale. Mais on a ensuite découvert que la clavicule avait perforé mon poumon, provoquant son affaissement.» Le coureur a été opéré de la main et de la clavicule, et son poumon gauche est actuellement sous ventilation. Malgré la gravité de l’accident, Frischknecht se montre confiant: «Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais je vais m’en sortir. J’espère pouvoir sortir bientôt.»

Avant sa chute, Andri Frischknecht occupait la neuvième place du classement général. Il avait d’ailleurs impressionné dès la première étape, terminant deuxième.

Andri Frischknecht visait un bon résultat

Son père et manager, Thomas Frischknecht, médaillé d’argent lors de la première épreuve olympique de VTT à Atlanta en 1996, participait lui aussi à la course. Âgé de 55 ans, il s’en est mieux sorti : il a remporté sa catégorie avec dix-huit minutes d’avance sur son poursuivant.

Une première pour cette course

La toute nouvelle épreuve à étapes «Gravel Burn», organisée pour la première fois dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, s’impose déjà comme un nouvel événement phare du calendrier cycliste international. Sur 800 kilomètres, les coureurs traversent des paysages spectaculaires sur des routes de gravier. La course a été imaginée par Kevin Vermaak, le créateur de la célèbre «Cape Epic», aujourd’hui organisée par Ironman.