Après un violent accident en course GT, une Ferrari s'est soudainement enflammée à Shanghai. Ollie Millroy, coincé dans le cockpit, a été sauvé des flammes par son concurrent, Loek Hartog.

Un pilote de course sauvé des flammes par un concurrent

Un pilote de course sauvé des flammes par un concurrent

Lynn Piubel

On se croirait dans un film d'action: une voiture de course est en proie aux flammes après un violent carambolage. Au volant se trouve le pilote britannique Ollie Millroy, qui ne parvient pas à sortir de son épave. C'est alors qu'un concurrent s'arrête, descend de sa voiture et se précipite, sans hésiter, au cœur du feu.

Un sauvetage en moins d'une minute

Ces scènes se sont déroulées samedi lors du China GT, sur le circuit de Shanghai. La course durait depuis environ 20 minutes lorsqu'une collision aux graves conséquences s'est produite. La BMW de Neil Verhagen, alors en lutte avec une Ferrari, a dérapé sur l'herbe humide et a perdu le contrôle. Les deux voitures ont glissé pour revenir sur la piste et ont percuté latéralement la Ferrari d'Ollie Millroy. Quelques secondes plus tard, la voiture du Britannique était en flammes.

Le pilote néerlandais Loek Hartog roulait juste derrière. Lorsqu'il a aperçu la boule de feu, il a arrêté sa Porsche. Il a bondi hors de sa voiture de course et s'est précipité vers Ollie Millroy. À l'aide d'un extincteur, Loek Hartog a combattu les flammes et a d'abord tenté de libérer le pilote de son habitacle. Il a finalement réussi à extraire Ollie Millroy de la Ferrari en feu. D'après les images, l'opération de sauvetage a duré environ 49 secondes.

Loek Hartog, héros modeste

Ollie Millroy a survécu, même s'il a cinq côtes cassées, une fracture de la clavicule, ainsi que des blessures à la main et aux doigts et une contusion pulmonaire. Il ne se souvient pratiquement pas de l'accident. «Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à un homme: Loek Hartog», a-t-il écrit. «Je te dois la vie.»

Loek Hartog, lui, minimise son geste. À la vue de la voiture en feu, il n'aurait pas pu prendre une autre décision: «D'après ce que je pouvais voir, j'ai naturellement supposé que le conducteur ne pouvait pas sortir tout seul. Je me suis donc arrêté, je suis descendu et je me suis approché de la voiture. Je n'ai pas hésité un seul instant.» Pour lui, la seule chose qui comptait était de venir en aide à Ollie Millroy.

L'organisation critiquée

La réaction des organisateurs de la course fait des vagues. L'équipe d'Ollie Millroy critique le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'aide sur place dans un premier temps. Elle reproche aux responsables de graves lacunes dans la gestion des urgences et s'est retirée du reste du championnat China GT. Les organisateurs ont entre-temps présenté leurs excuses et annoncé une enquête sur les procédures de sécurité et de secours.