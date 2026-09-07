DE
FR
Un pilote sauve un concurrent coincé dans une voiture en feu
1:09
Accident en Chine:Un pilote sauve un concurrent coincé dans une voiture en feu

«Je lui dois la vie»
Un pilote de course sauvé des flammes par un concurrent

Après un violent accident en course GT, une Ferrari s'est soudainement enflammée à Shanghai. Ollie Millroy, coincé dans le cockpit, a été sauvé des flammes par son concurrent, Loek Hartog.
Publié: 16:24 heures
1/4
Ollie Millroy est sorti de ce terrible accident.
Photo: Instagram/ @olliemillroy
file87g57r1tpr9fdyhqf7p.jpg
Lynn Piubel

On se croirait dans un film d'action: une voiture de course est en proie aux flammes après un violent carambolage. Au volant se trouve le pilote britannique Ollie Millroy, qui ne parvient pas à sortir de son épave. C'est alors qu'un concurrent s'arrête, descend de sa voiture et se précipite, sans hésiter, au cœur du feu.

Un sauvetage en moins d'une minute

Ces scènes se sont déroulées samedi lors du China GT, sur le circuit de Shanghai. La course durait depuis environ 20 minutes lorsqu'une collision aux graves conséquences s'est produite. La BMW de Neil Verhagen, alors en lutte avec une Ferrari, a dérapé sur l'herbe humide et a perdu le contrôle. Les deux voitures ont glissé pour revenir sur la piste et ont percuté latéralement la Ferrari d'Ollie Millroy. Quelques secondes plus tard, la voiture du Britannique était en flammes.

Le pilote néerlandais Loek Hartog roulait juste derrière. Lorsqu'il a aperçu la boule de feu, il a arrêté sa Porsche. Il a bondi hors de sa voiture de course et s'est précipité vers Ollie Millroy. À l'aide d'un extincteur, Loek Hartog a combattu les flammes et a d'abord tenté de libérer le pilote de son habitacle. Il a finalement réussi à extraire Ollie Millroy de la Ferrari en feu. D'après les images, l'opération de sauvetage a duré environ 49 secondes.

Loek Hartog, héros modeste

Ollie Millroy a survécu, même s'il a cinq côtes cassées, une fracture de la clavicule, ainsi que des blessures à la main et aux doigts et une contusion pulmonaire. Il ne se souvient pratiquement pas de l'accident. «Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à un homme: Loek Hartog», a-t-il écrit. «Je te dois la vie.»

Loek Hartog, lui, minimise son geste. À la vue de la voiture en feu, il n'aurait pas pu prendre une autre décision: «D'après ce que je pouvais voir, j'ai naturellement supposé que le conducteur ne pouvait pas sortir tout seul. Je me suis donc arrêté, je suis descendu et je me suis approché de la voiture. Je n'ai pas hésité un seul instant.» Pour lui, la seule chose qui comptait était de venir en aide à Ollie Millroy.

L'organisation critiquée

La réaction des organisateurs de la course fait des vagues. L'équipe d'Ollie Millroy critique le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'aide sur place dans un premier temps. Elle reproche aux responsables de graves lacunes dans la gestion des urgences et s'est retirée du reste du championnat China GT. Les organisateurs ont entre-temps présenté leurs excuses et annoncé une enquête sur les procédures de sécurité et de secours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Présenté par
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Avec vidéo
Présenté par
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus