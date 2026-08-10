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Jakob Ingebrigtsen champion d'Europe
Dominic Lobalu battu sur 5000 m

Dominic Lobalu n'a pas tenu le choc sur 5000 m à Birmingham (GBR). Médaillé de bronze en 2024 sur la distance, le Saint-Gallois a pris la 7e place de la finale aux Championnats d'Europe, remportée par le phénoménal Jakob Ingebrigtsen.
Publié: 10.08.2026 à 22:25 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 22:26 heures
Dominic Lobalu (à droite) a terminé 7e du 5000 m.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Norvégien est invaincu aux Européens après ce… 7e titre (trois sur 1500 m et désormais quatre sur 5000 m), un exploit majuscule pour celui qui disputait lundi sa première course de l'année. Jakob Ingebrigtsen a été opéré du tendon d'Achille fin janvier.

Dominic Lobalu a été dans le coup pour le podium jusqu'à 150 m de l'arrivée. Il a pris les commandes de l'épreuve après 2400 m, avec cran, devant un peloton de favoris très compact. Mais il a manqué d'explosivité dans le final. «C'est le sport, il me reste la finale du 10'000 m samedi», a commenté le protégé de Markus Hagmann. Lobalu est tenant du titre sur les 25 tours de piste.

Ingebrigtsen s'est imposé en 13'15''29 devant l'étonnant Allemand Florien Bremm, qui n'avait jamais été à pareille fête (13'15''60) et le Français Etienne Daguinos (13'16''09), qui a brûlé la politesse à son compatriote Jimmy Gressier, qui a échoué au pied du podium. Lobalu a fini en 13'18''24.

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