Samedi à Bruxelles, Audrey Werro a brillé en s'imposant sur 800 m lors de la Diamond League. La Fribourgeoise a devancé de justesse Femke Broders-Bol avec un temps de 1'54''75.

ATS Agence télégraphique suisse

Audrey Werro a décroché une nouvelle victoire en Diamond League samedi lors des finales de Bruxelles. La Fribourgeoise a devancé de justesse la Néerlandaise Femke Broders-Bol en 1'54''75.

La championne d'Europe aura donc remporté les six courses de Diamond League auxquelles elle a pris part cette saison. Après Rabat, Stockholm, Paris, Lausanne et Zurich, elle a levé les bras à Bruxelles, où elle a soulevé son deuxième «diamant» des finales après celui décroché l'an dernier lors du Weltklasse.

Sans doute diminuée par l'enchaînement des courses en cette fin de saison, Werro n'a toutefois pas amélioré son record de Suisse, dix jours après avoir couru en 1'53''70 (3e performance de tous les temps) au Letzigrund. Elle a franchi la ligne en 1'54''75, un souffle devant sa rivale Femke Broeders-Bol (1'54''81).

Moser 2e

A la perche, la Zurichoise Angelica Moser a pris une belle 2e place derrière l'Américaine Hana Moll. La championne d'Europe 2024 a été constante toute la saison en Diamond League et l'a encore prouvée en passant 4,80 m à sa première tentative. Elle a ensuite échoué une fois à 4,86 m et deux fois à 4,91 m, ce qui aurait constitué un nouveau record de Suisse.

Sur 200 m, l'Américain Kenny Bednarek a assumé son statut de favori en coupant la ligne en 19''62 (vent: +0,8 m/s), égalant sa meilleure performance mondiale de l'année réalisée à Zurich la semaine dernière. Il a devancé le Sud-Africain Sinesipho Dambile (19''89) et le Zimbabwéen Makanakaishe Charamba (19''99). Le Genevois Timothé Mumenthaler, médaillé de bronze aux Européens de Birmingham, a dû se contenter d'un 7e rang, en 20''52.

Engagé sur 5000 m, Dominic Lobalu n'a pas non plus réussi à monter sur le podium. L'athlète du LC Brühl a été lâché par la tête avant le dernier tour de piste et a terminé en 12'56''07. La course a été remportée par le Bahreïnais Birhanu Balew en 12'45''70