Le record du monde du 800 mètres détenu par Jarmila Kratochvilova est plus menacé que jamais par la Fribourgeoise Audrey Werro. La Tchèque de 75 ans s’exprime dans une rare interview sur ce sujet brûlant.

Ewald Walker

Nous sommes le 26 juillet 1983, au stade olympique de Munich. Jarmila Kratochvilova, qui court alors pour la Tchécoslovaquie et détient déjà une médaille d'argent olympique sur 400 m, entre dans l'histoire du sport en bouclant deux tours de piste en 1'53''28. Jamais une femme n'avait couru le 800 m aussi vite. Fait incroyable: ce record tient toujours aujourd'hui. Il s'agit désormais du plus ancien record du monde en vigueur en athlétisme.

Une marque qui reste regardé d'un œil critique: la performance de Kratochvilova remonte à l'une des périodes les plus sombres du dopage, pratiqué dans le bloc de l'Est. Rien n'a jamais été prouvé contre cette athlète originaire des monts de la Jizera, en République tchèque, mais elle continue aujourd'hui encore de faire face à des accusations de dopage.

Ce record controversé pourrait bientôt tomber. Depuis des décennies, personne ne s'en était autant approché que la Fribourgeoise Audrey Werro, à qui il ne manque plus que 42 centièmes après sa course au Weltklasse Zurich.

Jarmila Kratochvilova fuit largement les projecteurs et ne donne plus d'interviews aux médias étrangers... en principe. Jusqu'à ce qu'elle rompe finalement son silence pour Blick. Le tout par écrit, de sa propre main, et en tchèque dans le texte.

Jarmila Kratochvilova, quel souvenir gardez-vous de cette course légendaire où vous avez établi le record du monde en 1983 à Munich?

Le meeting de Munich n'était qu'une étape sur le chemin des Championnats du monde à Helsinki. J'étais censée courir le 200 mètres, mais comme j'avais de légères crampes aux jambes, nous avons décidé que je participerais plutôt à la course un peu plus lente du 800 mètres.

Vous êtes ensuite devenue double championne du monde à Helsinki, sur 400 m et 800 m, un exploit qu'aucune athlète n'a réédité depuis. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous: le record du monde de Munich ou les deux titres mondiaux d'Helsinki?

Les deux titres mondiaux comptent davantage pour moi.

Ce record du monde sensationnel a-t-il changé votre vie?

Non, pas du tout. Mais j'en étais ravie, et cela m'a rendue heureuse. Nous l'avons fêté comme il se doit à la maison.

Aujourd'hui encore, des critiques persistent à votre égard sur la manière dont ce record du monde a été établi. Comment gérez-vous cela?

Voici comment je voyais ce record du monde: quand quelqu'un est le meilleur, on se méfie de cette personne. Mais je n'y ai pas prêté attention, je ne m'en suis pas souciée. Dans mon suivi d'entraînement, tout le monde peut lire à quel point je me suis entraînée et à quel point mes temps sont le résultat de ce travail précis.

Êtes-vous fière que ce record du monde soit le plus ancien de l'athlétisme?

Oui, je suis fière que ce record du monde tienne depuis déjà 43 ans.

Que pensez-vous de votre éventuelle successeure, Audrey Werro, qui s'est approchée à 42 centièmes de votre record?

Audrey et moi nous sommes récemment rencontrées lors du meeting d'Ostrava (ndlr: en juin). Et je lui ai dit que je lui souhaitais d'être la première à battre mon record.

Jarmila Kratochvilova, l'athlétisme a-t-il été toute votre vie?

Oui, c'est et cela reste ma vie. Je travaille toujours comme entraîneure dans un petit club d'athlétisme, à 90 kilomètres de Prague.