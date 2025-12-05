DE
FR

Ils ont tout raflé!
Pauline Ferrand-Prévot et Tadej Pogacar sacrés «Vélos d'or 2025»

Quelle année pour Pauline Ferrand-Prévot et Tadej Pogacar! Les deux superstars du vélo ont été sacrés reine et roi de leur sport ce vendredi au trophée des Vélos d'or.
Publié: il y a 55 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueurs du Tour de France cet été, le Slovène Tadej Pogacar et la Française Pauline Ferrand-Prévot ont reçu le Vélo d'or à Paris. Ce trophée désigné les meilleurs coureurs hommes et femmes de l'année.

Tadej Pogacar, qui s'est décommandé de la soirée au dernier moment à cause d'un virus, selon les organisateurs, a également décroché le prix Eddy Merckx de meilleur coureur de classiques. Celui-ci est revenu à la Néerlandaise Lorena Wiebes chez les femmes.

Photo: AFP

Le trophée du Vélo d'or est décerné tous les ans depuis 1992 (2022 pour les femmes) sur un vote d'un jury international de 40 journalistes spécialisés issus de 25 pays. Déjà primé en 2021 et 2024, Pogacar a été sacré sans surprise après avoir réussi l'impensable: faire encore mieux que l'année dernière pour marcher un peu plus dans les pas d'Eddy Merckx, considéré comme le plus grand coureur de tous les temps.

Vingt victoires en 2025 pour le meilleur cycliste de l'histoire

Le Slovène de 27 ans a remporté vingt victoires en 2025, dont un quatrième Tour de France, un deuxième Championnat du monde et trois nouveaux Monuments (Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie pour la cinquième année consécutive).

Avec son équipe UAE, il repartira en campagne en 2026 avec comme principaux objectifs celui d'égaler le record de cinq victoires dans le Tour de France et d'ouvrir son compteur sur les deux Monuments qui lui résistent encore: Milan-San Remo et Paris-Roubaix.

