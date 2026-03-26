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Ilia Malinin loin devant
Lukas Britschgi dans le top 10 après le programme court des Mondiaux

Lukas Britschgi occupe une belle 9e place après le programme court des Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Le tenant du titre, Ilia Malinin, évolue quant à lui dans un monde à part.
Publié: il y a 52 minutes
Lukas Britschgi a réussi la première partie de sa mission à Prague.
Photo: MARTIN DIVISEK
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ATS Agence télégraphique suisse

Lukas Britschgi a serré les poings lorsqu'il a vu son score à l'issue de la première partie de la compétition. Avec 88,30 points, il a amélioré son meilleur score de la saison de 4,14 points, et ce bien qu'il n'ait pu combiner le quadruple toe loop qu'avec un double toe loop, le seul bémol de sa prestation.

Le Schaffhousois reste sur deux déceptions aux Jeux olympiques de Milan (14e) et aux Championnats d'Europe (4e), où il était le tenant du titre. Il s'est néanmoins présenté aux Mondiaux dans d'excellentes dispositions et son programme court laisse entrevoir de belles perspectives pour le libre de samedi.

Ilia Malinin domine les débats

L'Américain Ilia Malinin trône quant à lui seul en tête après sa performance époustouflante, avec comme point d'orgue une combinaison quadruple flip/triple toe loop. Avec 111,29 points, il est resté juste en dessous du meilleur score jamais obtenu en programme court (113,97), établi par son compatriote Nathan Chen il y a quatre ans.

Malinin dispose d'une avance conséquente sur le Français Adam Siao Him Fa (101,85), qui a lui aussi réalisé un programme sans faute et occupe la deuxième place. Un troisième titre mondial consécutif est donc à la portée de l'Américain.

Mais Ilia Malinin devra rester mentalement solide pour ne pas revivre le drame de Milan. Aux JO, il était également en tête après le programme court avant de s'effondrer, chutant à la 8e place à l'issue du programme libre.

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