Erik Passerone, 17 ans, a échoué aux qualifications du 1 m aux Championnats d'Europe à Paris samedi, terminant 19e après une faute sur son cinquième saut.

Le Zurichois Erik Passerone passe à côté des qualifications

Le Zurichois Erik Passerone passe à côté des qualifications

ATS Agence télégraphique suisse

Erik Passerone n'a pas signé d'exploit pour son premier concours dans des championnats d'Europe élite.

Le Zurichois de 17 ans a été éliminé dès les qualifications à 1 m samedi à Paris, terminant 19e après avoir raté le cinquième de ses six sauts. Il lui a manqué un peu plus de 25 points pour passer en finale (top 12).