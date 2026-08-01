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Il termine 19è
Le Zurichois Erik Passerone passe à côté des qualifications

Erik Passerone, 17 ans, a échoué aux qualifications du 1 m aux Championnats d'Europe à Paris samedi, terminant 19e après une faute sur son cinquième saut.
Publié: 15:56 heures
Erik Passerone, 17 ans, a échoué aux qualifications du 1 m aux Championnats d'Europe à Paris. (Image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Erik Passerone n'a pas signé d'exploit pour son premier concours dans des championnats d'Europe élite.

Le Zurichois de 17 ans a été éliminé dès les qualifications à 1 m samedi à Paris, terminant 19e après avoir raté le cinquième de ses six sauts. Il lui a manqué un peu plus de 25 points pour passer en finale (top 12).

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