Il n'est pas sorti du bois
Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Tiger Woods, qui aura bientôt 50 ans, a écarté la perspective d'un retour prochain à la compétition. La «lenteur» de sa convalescence après une opération du dos subie en octobre en est la cause.
Publié: il y a 38 minutes
Tiger Woods doit encore patienter avant de retrouver la compétition.
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Ce n'est pas aussi rapide que je le souhaiterais», a concédé l'Américain. Il était interrogé sur son programme de remise en forme, en marge du «Hero World Challenge», le tournoi sur invitation qu'il organise aux Bahamas chaque année.

«Je suis encore très loin» de pouvoir déterminer un calendrier pour 2026, a poursuivi le «Tigre», 15 fois vainqueur d'un Majeur, le dernier en 2019. «J'ai seulement hâte de pouvoir jouer à nouveau, laissez-moi faire ça, et ensuite je verrai quel sera le programme.»

«Malheureusement, j'ai déjà connu cette période de rééducation, et il faut y aller pas à pas», a-t-il indiqué. Woods, qui fêtera ses 50 ans le 30 décembre, a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis sa dernière apparition sur un parcours, lors du British Open disputé en juillet 2024. Mi-octobre, il s'est fait opérer pour remplacer un disque lombaire dans le bas du dos.

En 2021, il avait été grièvement blessé aux jambes dans un accident de voiture. «J'ai reçu le feu vert la semaine dernière pour taper des chips (coup d'approche joué à proximité du green, NDLR) et des putts (coup joué sur le green, NDLR), donc c'est bien», a-t-il détaillé.

La rééducation est «lente. Je ne peux pas faire grand-chose après le remplacement d'un disque. Vraiment pas grand-chose», a-t-il précisé. «Ça va prendre du temps.»

L'Américain demeure néanmoins confiant sur ses chances de retrouver la compétition un jour. «J'aimerais pouvoir rejouer au golf, simplement», a-t-il assuré. «Je n'ai pas joué au golf depuis longtemps. Ça a été une année difficile.»

