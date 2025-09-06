L'ancienne biathlète Magdalena Neuner révèle dans un podcast qu'elle a été suivie et harcelée pendant des années par un homme, jusqu'à ce que celui-ci se suicide. Cette affaire a déclenché des troubles anxieux chez l'Allemande.

Magdalena Neuner, sportive de l'année 2012, a été harcelée pendant des années au cours de sa carrière. Photo: AFP

Gian-Andri Baumgartner

C'est un chapitre sombre de sa vie sur lequel Magdalena Neuner est restée silencieuse jusqu'à présent. Dans le podcast «Die Gruaberin» de l'actrice allemande Monika Gruber, la légende du biathlon en a parlé pour la première fois. Pendant des années, la double championne olympique et douze fois championne du monde allemande aurait été harcelée.

«Je savais qu'il était là toutes les nuits, qu'il était à la maison toutes les nuits», décrit-elle. Il serait même monté sur le balcon de sa maison. Malgré l'interdiction de contact, il aurait en outre déposé chaque jour des lettres dans sa voiture, que Magdalena Neuner aurait ensuite apportées à la police. Pourtant, elle dit: «Au fond, il ne s'est rien passé.»

Son harceleur s'est suicidé

Le comportement de son harceleur a gravement affecté sa vie, selon cette mère de trois enfants qui a mis fin à sa carrière de biathlète en 2012 à l'âge de 25 ans: «Je ne quittais jamais la maison seule à la tombée de la nuit.» Outre ce trouble anxieux, Magdalena Neuner a également développé des troubles du sommeil. Avec l'aide d'un coach mental, elle a toutefois pu les surmonter au fil des années. Aujourd'hui, elle souffle: «Maintenant, je traverse la vie relativement sans peur.»

Malgré ces mauvaises expériences, elle a été affectée lorsqu'elle a appris la mort de son harceleur: «Le plus tragique dans cette affaire, c'est que la personne s'est suicidée à un moment donné.» L'homme souffrait d'une maladie psychique.

Des sportives toujours touchées

L'histoire de Magdalena Neuner s'inscrit dans une série de cas dans lesquels des sportives connues ont été victimes de harcèlement. Ainsi, la Britannique Emma Raducanu a fondu en larmes en février lors d'un tournoi de tennis à Dubaï lorsqu'elle a vu un harceleur dans les tribunes.

Il y a quelques jours à peine, un autre incident s'est produit à l'US Open, lorsque l'ex-petit ami de la joueuse de tennis tchèque Karolina Muchova a assisté à l'un de ses matches contre son gré.