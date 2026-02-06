Quel choc pour l'ex-champion du monde cycliste Mads Pedersen! Le Danois a lourdement chuté lors de la première étape du Tour de Valence et souffre de fractures au poignet et à la clavicule. Sa durée d'indisponibilité n'est pas connue.

Lino Dieterle et BliKI

Impossible de plus mal lancer une nouvelle saison! Mads Pedersen (30 ans), champion du monde 2019, a lourdement chuté mercredi lors de la première étape de la Volta Comunitat Valenciana. Comme l'a annoncé son équipe Lidl-Trek, le Danois s'est cassé le poignet gauche et la clavicule droite et a été opéré dès jeudi.

Son équipe ne donne aucune information sur la durée exacte de son indisponibilité. De même, des mises à jour sur sa santé ne devraient avoir lieu qu'en cas de besoin. «La priorité absolue de l'équipe est de s'assurer que Mads reçoit les meilleurs soins possibles. L'accent est mis sur une récupération réussie afin de minimiser les problèmes par rapport à ses objectifs de la saison».

La chute aurait eu lieu à environ 30 kilomètres de l'arrivée de la première étape. Les caméras de télévision n'ont cependant pas filmé l'accident. On ne sait pas quand le coureur de 27 ans pourra revenir à la compétition. Son début de saison est cependant plus que compromis.