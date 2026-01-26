Du lit d'hôpital à la moto, Noah Dettwiler tente déjà le come-back. Après son hprrible accident de Sepang, il roulera en 2026 dans la catégorie Supersport du championnat italien.

Il a frôle la mort il y a 3 mois

Matthias Dubach

Il y a trois mois, Noah Dettwiler luttait pour sa vie dans un hôpital de Kuala Lumpur, tandis que ses proches vivaient des moments d’angoisse à ses côtés dans l’unité de soins intensifs. Aujourd’hui, le Soleurois envisage un retour sur les circuits. Et ce de manière très concrète.

Noah Dettwiler a signé un contrat pour le championnat italien, où il pilotera une Ducati dans la catégorie Supersport au sein de l’écurie Kuja Racing.

La guérison a été plus rapide que prévu

C’est une véritable sensation dans le monde de la moto. Trois mois seulement après le drame terrifiant de Sepang, Noah Dettwiler dispose à nouveau d’un contrat de pilote de course. Cela n’a été possible que parce que le jeune pilote s’est battu pour revenir à la vie après le crash lors du tour d’inspection du GP de Malaisie, et ce avec une rapidité difficilement prévisible. Après plusieurs opérations et une rééducation intensive, Noah Dettwiler est désormais considéré comme rétabli. «Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure», confie le jeune homme.

L’ancien pilote de Moto3 aurait théoriquement pu continuer à courir en championnat du monde, malgré sa saison décevante, à zéro point. Mais en décembre, Dettwiler a refusé de rejoindre l’équipe de Paolo Simoncelli, car l’évolution de sa santé était alors difficilement prévisible.

Aujourd’hui, le pilote fait son retour en Italie. Loin du championnat du monde de motocyclisme, où Noah Dettwiler n’a pas réussi à s’imposer en deux ans de Moto3, le championnat italien offre moins de pression, moins d’adversaires de haut niveau et plus de chances de se classer parmi les premiers.

Bientôt face à Dominique Aegerter

Ce nouveau départ signifie l'abandon de la scène des Grands Prix. L'avenir de Noah Dettwiler s'inscrit désormais dans les catégories des championnats proches du Superbike. Mais là aussi, le chemin est long - même si le manager Daniele Camuso parle de la possibilité pour Noah Dettwiler, en cas de bons résultats, de se montrer avec une wildcard en championnat du monde Supersport (où l'ancien champion du monde Dominique Aegerter est revenu).

Mais justement: Noah Dettwiler n'a pas encore piloté sa nouvelle Ducati sur l'asphalte à la vitesse de course. A-t-il vraiment surmonté l'horreur de Sepang et peut-il à nouveau accélérer comme avant? Le coup d'envoi de la saison aura lieu fin avril à Misano.