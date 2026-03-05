DE
FR

L'Euro reste en vue
La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas

Les Suissesses n'ont rien pu faire face aux Pays-Bas jeudi dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2026. Elles se sont inclinées 39-21 à Kriens, mais restent en course pour la qualification.
Publié: 21:23 heures
Les Néerlandaises étaient bien trop redoutables pour les Suissesses.
Photo: URS FLUEELER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Néerlandaises, championnes du monde en 2019, menaient déjà de huit points à la pause (18-10) et ont poursuivi sur la même ligne au retour des vestiaires. Daphné Gautschi a été la meilleure buteuse dans le camp helvétique avec ses cinq réussites.

Cette défaite ne remet nullement en cause une éventuelle qualification pour la phase finale, qui se déroulera dans cinq pays (Pologne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie et Turquie) en décembre. Les joueuses de Knut Ove Joa ont déjà battu facilement les deux autres équipes du groupe, la Bosnie et l'Italie et pointent au 2e rang du groupe 2.

Les deux premiers de groupe obtiendront directement leur billet ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. La Suisse jouera son prochain match dimanche face à ces mêmes Néerlandaises à Almere, avant de retrouver la Bosnie et l'Italie en avril.

