À Val Thorens, Martin Bender a fêté sa première victoire sur le Freeride World Tour. Le Valaisan a devancé l'Autrichien Valentin Rainer et le Canadien Marcus Goguen. Il a ensuite révélé un… maillot du FC Sion caché sous son dossard.

Martin Bender a dévoilé un maillot du FC Sion. Photo: Screenshot

Blick Sport

Si le FC Sion n'a pas brillé dimanche sur la pelouse de Bâle (défaite 4-1), il peut se réjouir d'avoir à nouveau son écusson être à nouveau mis en évidence. Si Travis Scott avait porté le haut du training du club valaisan – sans doute sans avoir entendu parler de l'équipe de Didier Tholot – lors du dernier US Open, c'est cette fois un Valaisan pure souche qui a montré son logo.

Le Martignerain Martin Bender a pris part ce mercredi à la deuxième manche du Freeride World Tour, à Val Thorens. Cerise sur le gâteau: le rideur valaisan a remporté cette étape, la première de sa toute jeune carrière. Au moment où le podium était montré, lui qui a terminé devant l'Autrichien Valentin Rainer et le Canadien Marcus Goguen, le jeune skieur de 20 ans a révélé la tenue qu'il portait sous son dossard. Et il s'agissait donc d'un maillot du FC Sion.

«C'était incroyable, a souri Martin Bender après sa course. La neige était folle et j'ai presque fait le run que je voulais.» Est-ce que, en plus de cette victoire, le Valaisan sera invité à donner le coup d'envoi d'un match de son club prochainement? La réponse est entre les mains des dirigeants sédunois.