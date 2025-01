Elisabeth Gerritzen est de retour sur le Freeride World Tour. Photo: Freeride World Tour

Matthias Davet Journaliste Blick

Elisabeth Gerritzen skie sur les traces du Freeride World Tour. Non, l'année n'est pas 2023 mais bien 2025. À la suite de la grave blessure de sa compatriote Sybille Blanjean, la Vaudoise a renfilé les lattes au pied levé. Grâce à son sponsor Peak, la championne du monde 2021 devait initialement être ouvreuse lors de l'étape de Val Thorens. Voilà qu'elle sera au départ en France, ce mercredi matin (8h30), 12 jours après avoir déjà pris part à une compétition au plus haut niveau à Baqueira Beret, dans les Pyrénées espagnoles.

«Je savais que Sybille était blessée mais dans mon esprit, je n'allais pas la remplacer, nous confie Elisabeth Gerritzen à propos des coulisses de ce recrutement. Puis, on m'a appelé en me disant: 'Oui, ton sponsor aimerait que tu fasses ouvreuse mais ça t'intéresse de faire toute la saison plutôt?'» Viens alors le temps de la réflexion pour celle qui a mis un terme à sa carrière il y a deux ans: «Mon cerveau a longtemps hésité, mon cœur pas du tout», sourit-elle. Si la rideuse se pose la question concernant la cohérence d'un tel choix, elle suit finalement son cœur. «Je me suis aussi dit que c'était un signe du destin et qu'il y avait statistiquement peu de chances pour que ça se passe ainsi», développe-t-elle.

Une dernière expérience qui s'est mal passée

Tout s'est alors enchaîné. L'annonce du retour de la skieuse de Verbier a eu lieu trois jours avant l'étape en Espagne. La préparation n'était sans doute pas idéale à ce moment? «Certes, je ne faisais plus de compétition mais j'étais toujours une athlète professionnelle et j'avais des engagements, répond-elle. Finalement, je m'entraînais de la même manière qu'avant.»

De ce point de vue là, donc, pas de souci pour Elisabeth Gerritzen. Par contre, qu'en est-il de l'aspect mental? «Je me questionnais car, la dernière fois que j'étais dans un portillon de départ, j'avais failli mourir.» Elle fait référence à Fieberbrunn 2023 lorsque, après une chute dans les rochers, elle avait dévalé la piste sur plusieurs dizaines de mètres. «Mais au départ à Baqueira, je me sentais bien et je me suis dit que j'étais à ma place.»

«2 inconnus: mon âge et mon niveau»

Problème pour la Vaudoise: elle a également chuté de manière impressionnante pour son retour – mais dans la poudreuse, le danger étant donc réduit. «Le premier truc auquel j'ai pensé était: 'Mince, je vais encore traumatiser ma mère'», en rigole aujourd'hui Elisabeth Gerritzen. Dès que sa chute s'est arrêtée, elle lève instantanément les bras à la caméra pour rassurer tout son monde.

Elisabeth Gerritzen a fait son retour à Baqueira Beret (archives). Photo: Jeremy Bernard

Malgré cette disqualification, la gagnante de l'Xtreme de Verbier 2019 et 2021 garde un bon souvenir de ce retour à la compétition. «Après cette pause d'un an, je me rends compte à quel point le Freeride est important pour moi», souligne-t-elle. Au vu de ses propos, on pourrait se dire que, s'il y a la possibilité, elle voudrait alors remplier l'année prochaine. «On verra, rit-elle. Il y a quand même des inconnus, comme mon âge et mon niveau.» La skieuse de 29 ans sait que ses qualités ne sont plus les mêmes que lorsqu'elle a quitté le World Tour, voilà deux ans. «En tout cas, j'ai juste envie d'en profiter à fond», souligne-t-elle. Et sans doute espère-t-elle que, ce mercredi matin à Val Thorens, elle va franchir la ligne d'arrivée. Au moins pour que sa mère n'ait pas à s'inquiéter.