Trois coureuses en quête d'un doublé, une grimpeuse enceinte, les risques d'incendie, la canicule et la Suisse pays de vélo: cinq choses à savoir sur le Tour de France Femmes qui débute samedi à Lausanne.

Cinq choses à savoir sur le Tour de France femmes

Cinq choses à savoir sur le Tour de France femmes

AFP Agence France-Presse

La Suisse et le Tour

Premier pays étranger à accueillir le Tour de France (hommes) en 1913, la Suisse devient la deuxième nation à organiser le Grand Départ du Tour de France femmes hors Hexagone (après les Pays-Bas et Rotterdam en 2024), avec trois étapes, de samedi à lundi de Lausanne à Genève, en passant par Aigle, siège de l'Union cycliste internationale (UCI).

Dans l'histoire, la Suisse a accueilli 42 fois le Tour de France, remporté deux fois par un Helvète: Ferdi Kübler (1950) et Hugo Koblet (1951). Avec huit victoires d'étape (dont 7 contre-la-montre) et 29 jours en jaune entre 2004 et 2015, Fabian Cancellara a marqué l'histoire de la Grande Boucle. L'ex-coureur est aujourd'hui le patron de Tudor, l'une des trois formations World Tour évoluant sous licence helvète avec Pinarello Q.365 et NSN. La Bernoise Marlen Reusser (Movistar) sera, elle, une des principales candidates au podium.

Le Ventoux et les incendies

L'étape reine de la course, avec l'arrivée au sommet du Mont Ventoux, fait l'objet de toutes les attentions des autorités locales qui pointent les risques d'incendie. Au point d'envisager un parcours alternatif: la préfecture du Vaucluse a demandé à Amaury Sport Organisation d'anticiper une possible modification de l'étape au départ de La Voulte-sur-Rhône. Le tracé de 146,8 km devra être adapté pour éviter certaines zones. Une évaluation des risques est prévue le mardi 4 août avant de prendre une décision.

«En cas de risque feux de forêt jugé extrême, un parcours alternatif sera mis en œuvre, précise la préfecture du Vaucluse. Évitant le massif des dentelles de Montmirail et du col de la Madeleine, il traversera dans ce cas, en sortie de Beaumes-de-Venise, les communes de Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Caromb, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols et Crillon-le-Brave.»

Canicule

Après les coureurs du Tour hommes, les coureuses devront aussi composer avec la canicule. Selon les prévisions de Météo France, le mercure ne devrait pas descendre sous les 30 degrés d'ici à l'arrivée le 9 août à Nice. Avec au surplus, un risque d'orage au début de la semaine prochaine. Des prévisions qui réjouissent la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot, qui «aime courir sous la chaleur».

Elise Chabbey, l'heureux événement

La Genevoise Elise Chabbey, qui se réjouissait de prendre le départ du Tour à domicile, a été contrainte de renoncer pour «la plus belle des raisons». Lauréate du maillot à pois il y a un an, la vainqueure des dernières Strade Bianche attend la naissance d'un enfant pour janvier prochain et a mis un terme à sa saison il y a un mois. La grimpeuse de l'équipe FDJ United-Suez indique avoir mis «beaucoup de temps à comprendre et à accepter» que sa vie «allait changer pour toujours. Parfois, la vie peut être pleine de surprises, et je crois que celle-ci est merveilleuse.»

Trois femmes pour une première

Un succès de Pauline-Ferrand-Prévot, Kasja Niewiadoma ou Demi Vollering dans neuf jours à Nice ferait de l'une de ces trois coureuses la première femme à remporter le Tour à deux reprises. La Néerlandaise, victorieuse en 2023, est la seule à être montée sur le podium des quatre premières éditions.