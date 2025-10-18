Verstappen décroche la pole position du sprint

DE
Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position de la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi à Austin.
Publié: il y a 33 minutes
Photo: John Locher
ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position de la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis, disputé vendredi à Austin. Il s’agit de la 19e manche sur les 24 que compte le championnat du monde de Formule 1.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 71 et 380 millièmes de seconde. Dans la fournaise texane, avec 33 degrés à l'ombre et une piste à plus de 42 degrés, «Mad Max» a confirmé que l'écrasante supériorité de l'écurie britannique était en train de se réduire semaines après semaines.

Le Néerlandais a désormais signé trois des quatre dernières pole positions et va continuer de jouer son rôle d'arbitre dans le duel pour le titre mondial entre Norris et Piastri. L'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) a créé la surprise en prenant la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) qui avait décroché la pole et la victoire à Singapour il y a deux semaines, et les Espagnols Fernando Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Williams).

