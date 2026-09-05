Paul Casey prend les commandes à Crans-Montana

L'Anglais Paul Casey mène l'Omega European Masters avec trois coups d'avance à Crans-Montana. Joel Girrbach, dernier Suisse en lice, est six coups derrière avant le dernier jour.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Anglais Paul Casey a pris les commandes de l'Omega European Masters samedi à l'issue du 3e tour. Il compte trois coups d'avance sur un quatuor et six sur le Suisse Joel Girrbach avant le dernier jour.

Casey, ex-no 3 mondial (en 2009) désormais âgé de 49 ans, a rendu une carte de -7 samedi sur les fairways de Crans-Montana. Tout le contraire du Sud-Africain Thriston Lawrence, leader samedi matin mais qui a terminé trois coups au-dessus du par pour redescendre au 10e rang provisoire.

Ce 10e rang est occupé par 14 golfeurs qui pointent tous à six coups du nouveau leader. Parmi eux se trouve le Thurgovien Joel Girrbach, dernier Suisse en lice et qui a rendu une carte de -3 après son excellent -7 de vendredi.

Il faudra donc un exploit pour que Girrbach, qui avait terminé 7e l'an dernier, revienne sur la tête. Mais quatre hommes peuvent raisonnablement espérer faire chuter Casey: l'Autrichien Maximilian Steinlechner, le Sud-Africain Erik van Rooyen et les Espagnols Eugenio Chacarra et Nacho Elvira. Ils ne comptent que trois coups de retard sur le leader à la veille du dernier tour.