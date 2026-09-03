Mischa Candinas a brillé pour ses débuts professionnels au tournoi Omega European Masters à Crans-Montana, jeudi. Le Zurichois de 21 ans se classe 51e.

ATS Agence télégraphique suisse

C'est sous un temps magnifique qu'a débuté l'Omega European Masters de Crans-Montana jeudi. Un amateur de 21 ans a offert un premier moment fort à la Suisse.

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Mischa Candinas, l'un des plus grands espoirs suisses, disputait sur le Haut-Plateau son premier tournoi professionnel. Grâce à un eagle (deux coups sous le par) réalisé au sixième trou, il s'est rapidement hissé dans le groupe de tête. Ce n'est qu'au dernier trou que le Zurichois a perdu un coup à la suite d'un bogey. Mais avec une carte de 70 coups (1 sous le par), le Zurichois, 51e du classement provisoire, reste dans la course pour être encore de la partie ce week-end.

5013e joueur mondial

Mischa Candinas se montre en tout cas très content de sa première apparition à Crans-Montana. «Je ne pourrais pas être plus satisfait», a lâché le Zurichois de 21 ans, qui a brillé cette saison dans le golf universitaire aux Etats-Unis.

Son toucher de balle et ses nerfs d'acier comptent parmi ses plus grands atouts. S'il garde son sang-froid vendredi, il peut, même en tant que 5013e joueur du classement mondial actuel, passer le cut à Crans-Montana.

Benjamin Rusch, qui détenait encore il y a deux ans une carte sur le DP World Tour, a pour sa part réalisé un premier tour dans le par et peut également espérer passer le cut vendredi. Le Thurgovien de 37 ans a pourtant commis un quadruple bogey au sixième trou.