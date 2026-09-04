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Le Sud-Africain fait son trou
Thriston Lawrence en tête à mi-parcours à Crans-Montana

Le Sud-Africain Thriston Lawrence domine l'Omega European Masters à Crans-Montana avec un score de -13. Déjà vainqueur en 2022 et 2025, il vise une troisième victoire historique sur ce parcours qu’il maîtrise à la perfection.
Publié: il y a 14 minutes
Le cador sud-africain peut viser une troisième victoire à Crans-Montana.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

À mi-parcours de l'Omega European Masters de Crans-Montana, c'est le Sud-Africain Thriston Lawrence qui est en tête (-13). Il compte deux coups d'avance sur ses deux premiers poursuivants.

Lawrence pourrait devenir le premier golfeur de l'histoire à remporter trois fois le fameux tournoi valaisan, après ses victoires en 2022 et 2025. Il apprécie particulièrement le parcours Severiano Ballesteros: depuis 2022, il l'a terminé 17 fois sous le par et n'a dépassé le par qu'une seule fois.

Quatorze golfeurs se trouvent à cinq coups ou moins du leader. Un peu plus loin, on retrouve le Thurgovien Joel Girrbach (16e), qui a passé le cut haut la main grâce à un superbe 2e tour vendredi (-7). Seul l'Espagnol Nacho Elvira, deuxième provisoire avec l'Allemand Jeremy Paul (-11), a vécu une meilleure journée que Girrbach, rendant une carte à -8 vendredi.

Joel Girrbach (33 ans) est le seul des huit Suisses à avoir franchi le cut. Il n'a manqué qu'un seul coup à Maximilien Sturdza (26 ans) qui l'a laissé filer en réalisant un bogey sur son dernier trou. L'amateur zurichois Mischa Candinas (21 ans) qui avait agréablement surpris jeudi, a quant à lui chuté à la 102e place à l'issue de ce 2e tour.

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