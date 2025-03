1/5 Mathilde Gremaud a remporté une médaille d'or aux Championnats du monde de ski alpin à domicile à Saint-Moritz. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

La superstar du ski freestyle Mathilde Gremaud aurait pu réaliser samedi ce que Marco Odermatt n’a pas pu faire cette année. La Fribourgeoise voulait être couronnée double championne du monde. Après son triomphe en slopestyle, elle visait également le titre en big air à Saint-Moritz (GR). Mais ce rêve s’est brisé dès les qualifications de mercredi.

La Fribourgeoise a chuté deux fois et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Elle doit donc se contenter, comme Odermatt, d’une médaille d’or aux Championnats du monde. Alors que ses succès sur la piste se ressemblent, Mathilde Gremaud ne se sent pas toujours traitée comme une championne.

Au début de la saison, elle a donc vivement critiqué certains journalistes, particulièrement irritée par un incident survenu la veille d’une course. Un journaliste voulait savoir si une cinquième place suffisait pour remporter le classement général de la Coupe du monde. «Là, on me manque en partie de respect. Avec Marco Odermatt, personne ne ferait ça», avait répondu l’athlète.

«Je ne dois pas me comparer aux autres»

Par la suite, Mathilde Gremaud s’est vue contrainte d’agir lorsqu’elle a reçu de plus en plus de messages Whatsapp de personnes inconnues. «Mon numéro passait d’un journaliste à l’autre. C’était très peu professionnel et cela me coûtait de l’énergie», raconte la diplômée de l’école secondaire de sport d’Engelberg (OW).

Pour éviter ces mésaventures, elle s’est donc réorganisée. Depuis, quelqu’un s’occupe explicitement des demandes des médias. «Je peux ainsi me concentrer pleinement sur le sport», assure la championne. Elle continue toutefois à donner volontiers des interviews. Elle y aborde ouvertement des sujets délicats, comme la mort, le burn-out ou l’amour qu’elle porte à son amie Valentina Höll.

Un sujet qui a longtemps préoccupé Mathilde Gremaud était la comparaison constante avec la concurrence. «Si j’avais un super entraînement et que je voyais ensuite une concurrente faire un saut que je ne savais pas faire, ma journée était fichue.» Mais elle a appris une leçon importante: «Je ne dois pas me comparer aux autres. Chaque personne est unique.»