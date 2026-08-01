L'AS Monaco, champion de France 2025 de basket, est interdit de championnat professionnel. La FFBB a confirmé samedi la décision en raison de problèmes financiers du club.

L'AS Monaco est privé de championnat professionnel

L'AS Monaco est privé de championnat professionnel

ATS Agence télégraphique suisse

L'AS Monaco, champion de France en titre, a été déboutée en appel et interdite de championnat professionnel par la Fédération française (FFBB). Celle-ci a confirmé la non-viabilité économique du club, selon un communiqué qu'elle a publié samedi.

«Le club n'ayant pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les délais impartis», la Chambre d'appel de la FFBB a «confirmé la décision contestée» du gendarme financier de la Ligue de basket et «refusé l'engagement du club dans les championnats professionnels» Elite 1 et Elite 2, indique le communiqué.

L'ASM a «la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal Administratif» mais devra auparavant déposer un recours auprès du Comité national olympique (CNOSF), ajoute le communiqué.