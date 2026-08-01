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«Une décision contestée»
L'AS Monaco est privé de championnat professionnel

L'AS Monaco, champion de France 2025 de basket, est interdit de championnat professionnel. La FFBB a confirmé samedi la décision en raison de problèmes financiers du club.
Publié: 15:36 heures
Les joueurs de Monaco après la demi-finale de l'Euroligue de basketball à Abou Dhabi, le 18 mai 2025. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'AS Monaco, champion de France en titre, a été déboutée en appel et interdite de championnat professionnel par la Fédération française (FFBB). Celle-ci a confirmé la non-viabilité économique du club, selon un communiqué qu'elle a publié samedi.

«Le club n'ayant pas été en mesure de produire les documents sollicités dans les délais impartis», la Chambre d'appel de la FFBB a «confirmé la décision contestée» du gendarme financier de la Ligue de basket et «refusé l'engagement du club dans les championnats professionnels» Elite 1 et Elite 2, indique le communiqué.

L'ASM a «la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal Administratif» mais devra auparavant déposer un recours auprès du Comité national olympique (CNOSF), ajoute le communiqué.

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