Ces événements sportifs qui rythmeront le week-end de Pâques

Ramona Bieri

Le lapin de Pâques s’apprête à passer dans le jardin et beaucoup profiteront d’un week-end prolongé dès ce vendredi. Pour ceux qui ont besoin de sport pour profiter de leur congé, il y a de quoi profiter. Malgré les jours fériés, de nombreux événements vont ponctuer le week-end. En voici un aperçu.

Vendredi saint, 18 avril

Le week-end de Pâques débutera par du football ce Vendredi saint. Quatre matches de Challenge League sont au programme. Aarau joue à domicile contre Vaduz (20h15). L’actuel deuxième du classement peut-il se rapprocher, au moins temporairement, du leader Thoune à un point près? A l’autre bout du tableau, Schaffhouse veut rester dans le sillage de la 9e place. La lanterne rouge affronte Étoile Carouge à l’extérieur (20h15).

L'équipe nationale de hockey teste la France à deux reprises. Photo: keystone-sda.ch

Vous préférez la glace à la pelouse? Aucun problème, l’équipe nationale masculine de hockey se mesurera à la France vendredi soir (20h00), en guise de teste avant le Championnat du monde.

Si votre cœur bat plus fort en entendant les moteurs vrombir, regardez en direction de Djeddah. C’est là que se dérouleront les deux premiers entraînements du GP de Formule 1 d’Arabie saoudite (15h30 et 19h).

Samedi 19 avril

Ce samedi n’étant pas un jour férié, il y a beaucoup de choses à voir sur les terrains de sport du monde entier. En Super League, GC reçoit le FC Winterthour pour un duel de bas de tableau (18h). En play-off de Women’s Super League, trois matches retour de quart de finale ont lieu, dont le duel Saint-Gall-Zurich et Servette-GC. Ailleurs aussi, le ballon sera à la fête. La capitaine de l’équipe nationale Lia Wälti reçoit Lyon avec Arsenal pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions (13h30). En Bundesliga, le Bayern Munich se rend à Heidenheim (15h30) alors que le trio suisse de Stuttgart, Luca Jaquez, Fabian Rieder et Leonidas Stergiou, affronte Union Berlin (18h30). En Angleterre, Manuel Akanji doit se rendre à Everton avec Manchester City (16h), le Newcastle United de Fabian Schär se déplace à Aston Villa (18h30). En France, Breel Embolo, Denis Zakaria et Philipp Köhn jouent avec Monaco contre Strasbourg (19h).

Le troisième acte de la finale des play-off est au programme. Photo: keystone-sda.ch

En hockey sur glace, plusieurs temps forts sont prévus. D’abord, l’équipe nationale masculine joue encore une fois contre la France (20h00). Ensuite, le troisième acte de la finale des play-off entre Lausanne et Zurich nous tiendra en haleine depuis la Vaudoise aréna. Par ailleurs, les play-off de NHL débuteront également dans la nuit de samedi à dimanche.

En Formule 1, les qualifications pour le GP d’Arabie saoudite auront lieu à 19h00.

La Formule 1 a rendez-vous en Arabie saoudite. Photo: Lukas Gorys

Dimanche de Pâques, 20 avril

Le ballon roule aussi le dimanche de Pâques. Le joyau de la Nati Sydney Schertenleib jouera avec Barcelone le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea (18 heures). En Bundesliga, plusieurs Suisses sont engagés. Cédric Zesiger et Augsbourg reçoivent Francfort avec Aurèle Amenda (15h30), Gregor Kobel rencontre Dortmund contre Mönchenglabach avec Nico Elvedi et Jonas Omlin (17h30) et pour Leverkusen et Granit Xhaka, la visite de St. Pauli (19h30) est au programme.

Sydney Schertenleib (à g.) et Barcelone jouent la Ligue des champions. Photo: keystone-sda.ch

En Angleterre, la décision concernant le titre de champion pourrait tomber en Premier League. Si Liverpool gagne contre Leicester City (17h30), les Reds pourront faire la fête – à condition qu’Arsenal ne fasse auparavant aucun point contre Ipswich Town (15h). En Italie, un duel suisse est prévu. Yann Sommer et l’Inter se rendent à Bologne pour y affronter Michel Aebischer, Remo Freuler et Dan Ndoye (18h).

En cyclisme, Marc Hirschi et Jan Christen seront de sortie. Les cyclistes professionnels suisses participent à l’Amstel Gold Race. Le champion du monde Tadej Pogacar et le champion olympique Remco Evenepoel seront également au départ.

Le hockey féminin ne sera pas en reste non plus. Les médailles seront distribuées lors du Championnat du monde. Le match pour le bronze aura lieu l’après-midi (14 heures), alors que l’or se jouera à 18h00. À 19h00, le grand départ du GP d’Arabie saoudite sera donné en Formule 1.

Marc Hirschi participe à l'Amstel Gold Race. Photo: Getty Images

Lundi de Pâques, 21 avril

Pour terminer le week-end de Pâques, les amateurs auront droit à une bonne dose de Super League. À partir de 16h30, cinq matches se dérouleront en parallèle. Qui du LS, de Zurich ou de Saint-Gall prendra la dernière place du top 6? Les Vaudois reçoivent Lugano à la Tuilière alors que Servette joue Lucerne à la maison. Parallèlement, Thoune, leader de Challenge League, affronte Wil. On joue également sur les pelouses italiennes, anglaises et espagnoles.

Pour Steven Zuber et le FC Zurich, une place dans le top 6 est en jeu. Photo: keystone-sda.ch

En handball, le coup d’envoi des demi-finales des play-off de la ligue suisse sera donné (Kadetten contre GC et Kriens contre Berne), alors que l’équipe nationale de hockey des moins de 18 ans jouera contre la Slovaquie (20h00). Les fans d’athlétisme pourront se réjouir du marathon de Boston.

Le soir, le ski suisse pourrait à nouveau être à la fête. Les Laureus Sports Awards seront décernés à Madrid. Lara Gut-Behrami y est nominée dans la catégorie «Comeback de l’année». La Tessinoise sera présente en direct sur place. Une autre Suissesse, Catherine Debrunner, est nominée dans la catégorie de la meilleure personne sportive handicapée.