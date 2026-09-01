Stefan Küng revient en force après sa fracture du fémur survenue l'hiver dernier. Sur la Vuelta 2026, la star du cyclisme suisse a connu une première semaine mouvementée, mais est en forme et optimiste.

Mathias Germann

Pour Stefan Küng, la Vuelta 2026 n'est pas une course comme les autres. Il s'agit de son premier Grand Tour depuis sa fracture du fémur, survenue en février dernier. Pour le cycliste suisse le plus titré en activité (31 victoires) le Tour d'Espagne a débuté par une déception, avec une 12e place au contre-la-montre. Le Thurgovien se sent néanmoins en forme. Lors de la première journée de repos, le coureur de l'équipe Tudor est revenu, après le petit-déjeuner, sur cette première semaine agitée sur la Vuelta.

Stefan Küng, vous avez déjà parcouru 953 kilomètres lors de cette Vuelta. Que vous offrez-vous pendant cette journée de repos?

Je viens de déguster un délicieux pain perdu au petit-déjeuner. Et comme nous sommes dans un hôtel avec piscine, je vais faire un plongeon dans l'eau fraîche un peu plus tard. Tout cela tranquillement, sans stress.

Vous laissez le vélo de côté aujourd'hui?

Pas tout à fait. Je vais faire un tour avec mon vélo de contre-la-montre pour rester dans le rythme.

D'ailleurs, votre contre-la-montre d'ouverture ne s'est pas déroulé comme prévu.

J'ai fait moins bien que ce que j'espérais. Je n'ai pas réussi à fournir la performance que je souhaitais. C'est un point négatif. Jusqu'à présent, je n'ai rien obtenu de concret. Il s'agit maintenant de transformer cela en résultat lors des deuxième et troisième semaines de la Vuelta.

Comment vous sentez-vous physiquement et mentalement?

Très bien. Je suis en forme. J'adore participer à des courses cyclistes au plus haut niveau. Après cette blessure, c'est vraiment génial. Je suis très optimiste.

La troisième étape a été moins réjouissante. Elle a dû être interrompue à cause d'un orage. Comment l'avez-vous vécue?

Nous savions qu'un orage approchait. Puis tout s'est enchaîné extrêmement vite: d'abord la pluie, puis soudain, au bout de cinq minutes, la grêle. Les grêlons devenaient de plus en plus gros, j'avais des bleus sur les bras. Ce n'était définitivement pas agréable.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Comme beaucoup d'autres, vous vous êtes réfugié dans un hôtel.

Ça s'est passé de manière très spontanée. C'était fou, vraiment particulier. Je me souviens encore d'être assis sur un canapé avec deux collègues autrichiens. On se réchauffait mutuellement, on avait environ sept serviettes de bain sur nous (sourire). Je n'oublierai jamais ça. Et on en parlera sans doute encore longtemps. L'annulation était certainement la bonne décision de la part des organisateurs.

Tadej Pogacar était considéré comme invulnérable. Il dominait la course comme lors du Tour de France, avant de faire une grave chute et de devoir abandonner la Vuelta. Comment avez-vous vécu cela?

Il ne lui arrive vraiment que très rarement quelque chose, il ne tombe pratiquement jamais. L'abandon de Tadej est un choc, car il est tellement dominant. Cela change toute la dynamique de la course. Il manque désormais un leader incontesté vers lequel tout le monde peut se tourner. Normalement, son équipe, UAE Emirates, contrôle le déroulement de la course et il est très difficile pour les groupes d'échappés de s'imposer. Ils rattrapent presque tout le monde. À mon avis, Decathlon est désormais l'équipe la plus forte. Mais elle ne dispose pas du coureur le plus fort au général.

Vous faites référence à l'Autrichien Felix Gall. Il occupe la 3e place au classement général, tandis que l'Espagnol Enric Mas est en tête.

Mais tout reste serré et passionnant. Comme «Pogi» n'est plus là, les chances de chacun augmentent.

Qui remportera la Vuelta?

Pour moi, c'est Primož Roglič qui a les meilleures chances, car parmi les cinq premiers du classement général, c'est de loin le meilleur contre-la-montre. Gall et Mas vont sans doute tout tenter pour lui prendre du temps en montagne. Ça pourrait être très serré au final.

Le prochain contre-la-montre aura lieu dans dix jours. Y pensez-vous déjà?

Bien sûr. Mais je ne dois pas trop anticiper. La deuxième semaine réserve des étapes passionnantes pour les échappées. Peut-être pourrai-je y faire mes preuves. Et ensuite, je me concentrerai sur le contre-la-montre.