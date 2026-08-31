Tadej Pogacar opéré avec succès à la clavicule

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, a été opéré avec succès à Barcelone après sa chute lors de la 8e étape de la Vuelta. Son retour en compétition reste incertain à ce stade, tout comme sa participation aux Mondiaux.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Slovène Tadej Pogacar a été opéré avec succès lundi d'une fracture de la clavicule, a annoncé l'équipe UAE. Il avait lourdement chuté et abandonné samedi sur le Tour d'Espagne.

L'opération réalisée à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone «s'est bien passée et il restera hospitalisé quelques jours en surveillance post-opératoire», a déclaré le médecin de l'équipe UAE dans un communiqué.

Tadej Pogacar, qui était solidement installé en tête de la Vuelta, a lourdement chuté samedi lors de la 8e étape à 32 km de l'arrivée. Le quintuple vainqueur du Tour de France s'est relevé avec l'épaule gauche en sang et l'arcade sourcilière gauche ouverte.

Le diagnostic communiqué le soir même par son équipe a établi qu'il souffrait «d'une commotion cérébrale, d'une fracture déplacée de la clavicule gauche, d'une fracture stable de la vertèbre cervicale C7 et de multiples abrasions».

Cette commotion cérébrale explique le délai de 48 heures qui s'est écoulé entre l'accident et l'opération.

Très incertain pour les Mondiaux

Tadej Pogacar, 27 ans, avait posté dimanche sur ses réseaux sociaux une photo de lui prise sur son lit d'hôpital, minerve autour du cou, accompagnée de la chanson du groupe Bee Gees «Stayin' alive» (rester vivant).

«Lorsqu'il sera prêt, Tadej rentrera chez lui pour commencer sa convalescence et sa rééducation sous la supervision du staff médical de l'équipe. Nous continuerons à suivre ses progrès de très près tout au long de son processus de récupération», poursuit le médecin de l'UAE-Emirates.

Le communiqué du Dr Rotunno ne fournit aucune indication sur la durée de son indisponibilité, mais être opéré fin août semble exclure la possibilité pour Tadej Pogacar de défendre son titre de champion du monde le 27 septembre au Canada.