April Fohouo (20 ans) est devenue à Lima la première Suissesse championne du monde M21. La Vaudoise s'est imposée en finale après moins d'une minute face à la Serbe Aleksandra Andric.
La grande favorite
April Fohouo, numéro une mondiale dans sa catégorie d'âge, était la favorite dans la capitale péruvienne. Elle a donc très bien supporté la pression pour décrocher la médaille d'or.
