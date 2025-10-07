DE
Finale pliée en une minute
La Vaudoise April Fohouo titrée à Lima

April Fohouo devient championne du monde M21 de judo à Lima. La Vaudoise, favorite et numéro un mondiale de sa catégorie, s'impose en finale en moins d'une minute.
Publié: 14:30 heures
April Fohouo, numéro une mondiale dans sa catégorie d'âge, était la favorite dans la capitale péruvienne.

April Fohouo (20 ans) est devenue à Lima la première Suissesse championne du monde M21. La Vaudoise s'est imposée en finale après moins d'une minute face à la Serbe Aleksandra Andric.

La grande favorite

April Fohouo, numéro une mondiale dans sa catégorie d'âge, était la favorite dans la capitale péruvienne. Elle a donc très bien supporté la pression pour décrocher la médaille d'or.

