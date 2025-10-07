April Fohouo devient championne du monde M21 de judo à Lima. La Vaudoise, favorite et numéro un mondiale de sa catégorie, s'impose en finale en moins d'une minute.

April Fohouo, numéro une mondiale dans sa catégorie d'âge, était la favorite dans la capitale péruvienne.

April Fohouo (20 ans) est devenue à Lima la première Suissesse championne du monde M21. La Vaudoise s'est imposée en finale après moins d'une minute face à la Serbe Aleksandra Andric.

La grande favorite

April Fohouo, numéro une mondiale dans sa catégorie d'âge, était la favorite dans la capitale péruvienne. Elle a donc très bien supporté la pression pour décrocher la médaille d'or.