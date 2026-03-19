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Et un million de roubles
Privés de Samsung aux Paralympiques, les Russes ont reçu des iPhones

La participation des athlètes paralympiques russes aux Jeux de Milan-Cortina a fait débat. Tous ont néanmoins reçu un joli cadeau pour leur retour au pays.
Publié: 18:29 heures
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Varvara Voronchikhina a offert à la Russie un titre olympique.
Photo: imago/ZUMA Press
Blick Sport

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina se sont déroulés sans la présence des athlètes russes. Certains ont participé, sous bannière neutre, mais l'équipe de hockey n'a par exemple pas pu lutter avec les États-Unis ou le Canada pour la médaille d'or.

Le Comité international paralympique a toutefois permis aux Russes de concourir avec leur drapeau et d'entendre leur hymne en cas de victoire, lors des compétitions qui ont eu lieu quelques jours plus tard. La skieuse Varvara Voronchikhina a donc permis à son pays de remporter son premier titre olympique depuis 2014.

Par contre, durant les Jeux olympiques, les athlètes russes et biélorusses n'ont pas eu le droit, comme à Paris il y a deux ans, d'obtenir un téléphone portable Samsung, sponsor de l'événement. La marque sud-coréenne s'était défendue à l'époque en expliquant qu'elle ne les offrait qu'aux délégations officielles.

9500 francs suisses

On ne sait pas si les athlètes paralympiques ont eu le droit au même traitement. Toujours est-il que, de retour aux pays, ils ont tous été récompensés. Chacun aurait reçu un million de roubles (environ 9500 francs) ainsi q'un iPhone 17 Pro, offert par les anciens patineurs olympiques Roman Kostomarov (1er à Vancouver) et Oksana Domnina (3e à Turin).

À Cortina, la délégation russe a obtenu huit titres de champion, ce qui en fait la troisième nation au tableau des médailles, derrière la Chine et les États-Unis. Une participation qui avait fait débat, certains pays ayant décidé de boycotter la cérémonie d'ouverture dans les arènes de Vérone.

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