Le Giro 2026 passera par le Tessin

L'édition 2026 du Tour d'Italie (8-31 mai) fera une brève incursion en Suisse. Les organisateurs ont annoncé ce lundi que la 16e étape aurait lieu entièrement sur sol tessinois, entre Bellinzone et Cari.

ATS Agence télégraphique suisse

Après un départ sur sol bulgare, le peloton masculin entamera une remontée du sud au nord de l'Italie, et entreprendra au lendemain du 3e et dernier jour de repos une étape 100% tessinoise le 26 mai, avec un départ de Bellinzone et une arrivée à 1644 m d'altitude à Cari. La station de ski du nord du Tessin a déjà accueilli des arrivées d'étape du Tour de Suisse en 2016 et 2024.

A l'arrivée de la 5e étape de l'édition 2024 du Tour de Suisse à Cari, le vainqueur d'étape Adam Yates y avait conforté son maillot jaune, dont il s'était emparé la veille. Le Britannique s'était adjugé le classement général trois jours plus tard.

Cette 109e édition se déroulera sur 21 étapes pour un total de 3'459 kilomètres et un dénivelé cumulé de 49'150 m avec douze étapes comprenant l'ascension d'au moins un col, cinq étapes de haute montagne, sept arrivées en altitude et un «toit», le Passo Giau, culminant à 2'233 m. Avant l'arrivée à Rome, le passage dans les Dolomites devrait être décisif.

Un Giro dames sur neuf étapes

Le prochain Giro dames se déroulera du 30 mai au 7 juin 2026 sur neuf étapes, contre huit jusque-là. Battue en juillet 2025 pour 22 secondes par la désormais double tenante du titre italienne Elisa Longo Borghini, la Bernoise Marlen Reusser aura l'occasion de prendre sa revanche.

Organisé depuis 2024, le Tour d'Italie féminin s'élancera de Cesenatico, la ville du littoral adriatique où a grandi et vécu la figure tragique du cyclisme italien Marco Pantani. Son arrivée sera jugée dans le Piémont à Saluces après 1'153,7 kilomètres de course et un dénivelé total de 12'500 mètres.