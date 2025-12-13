DE
Elles ont humilié la Suède!
La Nati réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du unihockey

Victoire historique pour les unihockeyeuses suisses, qui ont atomisé 6-3 la meilleure équipe du monde, la Suède, en demi-finale des championnats du monde. Dimanche, la Nati se battra pour l'or contre la République tchèque à Ostrava.
Publié: 22:01 heures
|
Dernière mise à jour: 22:02 heures
1/4
Les unihockeyeuses suisses joueront dimanche en République tchèque pour la médaille d'or aux championnats du monde!
Photo: keystone-sda.ch
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin Gwerder

Les joueuses suisses d'unihockey ont créé l'une des plus grandes surprises du tournoi lors des championnats du monde à Ostrava (Tchéquie). En demi-finale, elles ont battu la Suède 6-3 et se sont qualifiées pour la finale du championnat du monde. Depuis 2007, les Suédoises ont remporté tous les titres! Plus fort encore: en 70 duels contre les «Tre Kronor», la Nati n'avait remporté que deux victoires... La troisième, ce samedi, en est d'autant plus savoureuse.

Les Suissesses ont démarré en trombe dans cette demi-finale. Seraina Fitzi a ouvert la marque d'un tir précis du poignet après seulement trois minutes. Isabelle Gredig a marqué le 2-0, Seraina Fitzi le 3-0 après une contre-attaque rapide, avant que Norina Reusser ne marque le 4-1 juste avant la première pause. La gardienne Lara Heini a brillé à plusieurs reprises, même en infériorité numérique, et a maintenu la Suisse dans le match.

Une défaite historique pour les Suédoises

Norina Reusser a provoqué un but contre son camp des Suédoises lors du deuxième tiers-temps, et après 25 minutes, le score était de 5-1! Les Scandinaves, ultra-favorites, se sont agacées et ont multiplié les fautes, mais l'équipe d'Oscar Lundin est restée concentrée et a continué à jouer de manière souveraine, marquant même le 6-1.

La Suède a pu réduire le score à deux reprises dans les dernières minutes, mais Lara Heini dans les buts et une défense héroïque ont permis à la Nati de remporter une victoire historique (6-3)! Il s'agit de la plus large défaite des Suédoises lors d'un championnat du monde et seulement de la sixième de tous les temps! 

Dimanche, la Suisse affrontera en finale le pays hôte, la République tchèque, qui a battu la Finlande de justesse 1-0. L'or mondial se jouera à Ostrava à 16h - et les Suissesses ont montré qu'elles étaient prêtes à créer la sensation.

