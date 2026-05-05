Nouveau succès pour la jeune escrimeuse fribourgeoise Louna Maiga! Lors des championnats suisses juniors à Morges ce week-end, l'athlète de 19 ans a décroché pour la troisième fois consécutive le titre dans la catégorie M20.

Blick Sport

À peine trois semaines après avoir remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde à Rio de Janeiro, Louna Maiga a remporté ses cinq assauts à Morges lors des championnats de Suisse juniors. En finale, elle s'est imposée 15-12 face à Sophia Mihalache (FG Lucerne), après avoir été sérieusement mise à l'épreuve en huitièmes de finale par sa coéquipière de club Salema Riedi (FC Berne), sur le score serré de 15-14. Après ses titres en 2022 et 2023 (en M17) ainsi que ceux des deux dernières années (en M20), Louna Maiga a ainsi conquis sur les rives du Léman son cinquième titre consécutif de championne suisse junior.

«Je suis heureuse de terminer ma carrière en tant qu'athlète M20 avec un nouveau titre», a déclaré la jeune Fribourgeoise après sa compétition dans le canton de Vaud. «À Morges, tout ne s'est pas toujours passé de manière optimale, mais je me suis accrochée et j'ai heureusement pu élever mon niveau de jeu dans les moments décisifs. Cela me donne de la confiance et de l'assurance pour l'avenir.»

Avant la pause estivale, Louna Maiga remontera une dernière fois sur la piste en compétition : elle participera aux championnats suisses seniors à Zoug le week-end des 6 et 7 juin.