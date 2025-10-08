Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

Coupable d'avoir manqué trois contrôles antidopage en 2024, l'Irlandais Conor McGregor ne pourra plus remonter sur les rings durant les 18 prochains mois. Il a accepté la sanction.

«The Notorious» n'est plus apparu dans l'octogone depuis une défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021. Photo: AFP

La vedette irlandaise du MMA Conor McGregor, qui n'a plus combattu depuis 2021, a été suspendu 18 mois pour avoir manqué trois contrôles antidopage en 2024, a annoncé mardi l'agence antidopage de l'UFC. McGregor, âgé de 37 ans, a accepté la sanction, annonce dans un communiqué l'agence antidopage des sports de combat (CSAD), qui gère le programme antidopage de la puissante ligue UFC dirigée par Dana White.

La CSAD, qui note que McGregor a «coopéré» avec l'enquête, qu'il «revenait d'une blessure» à cette période et «ne se préparait pas pour un combat», a décidé de réduire la sanction de 24 à 18 mois, antidatée à septembre 2024, mois de son dernier test manqué (13 juin, 19 et 20 septembre 2024).

De retour à la Maison Blanche?

L'Irlandais pourrait ainsi combattre à partir du 20 mars 2026, de quoi le laisser libre pour intégrer la soirée de combat du 14 juin, prévue à la Maison Blanche pour le 80e anniversaire du président Donald Trump. McGregor a plusieurs fois dit son envie de combattre à la Maison Blanche. Dana White, un proche du dirigeant républicain, a pour l'instant dit n'avoir commencé aucune négociation avec des combattants pour cet évènement.

Immense star du MMA aux multiples ceintures de champion, «The Notorious» n'est plus apparu dans l'octogone depuis une défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021. Cette figure de proue du mouvement antimigrants en Irlande a retiré le mois dernier sa candidature pour l'élection présidentielle de son pays prévue fin octobre.

McGregor a été condamné en novembre dernier au civil dans une affaire de viol, et a perdu son appel fin juillet. Il a aussi été attaqué devant la justice civile fédérale américaine par une femme l'accusant de l'avoir agressée sexuellement à Miami en juin 2023.