DE
FR

Trois contrôles manqués
Dopage: la star du MMA Conor McGregor suspendue 18 mois

Coupable d'avoir manqué trois contrôles antidopage en 2024, l'Irlandais Conor McGregor ne pourra plus remonter sur les rings durant les 18 prochains mois. Il a accepté la sanction.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
«The Notorious» n'est plus apparu dans l'octogone depuis une défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021.
Photo: AFP

La vedette irlandaise du MMA Conor McGregor, qui n'a plus combattu depuis 2021, a été suspendu 18 mois pour avoir manqué trois contrôles antidopage en 2024, a annoncé mardi l'agence antidopage de l'UFC. McGregor, âgé de 37 ans, a accepté la sanction, annonce dans un communiqué l'agence antidopage des sports de combat (CSAD), qui gère le programme antidopage de la puissante ligue UFC dirigée par Dana White.

La CSAD, qui note que McGregor a «coopéré» avec l'enquête, qu'il «revenait d'une blessure» à cette période et «ne se préparait pas pour un combat», a décidé de réduire la sanction de 24 à 18 mois, antidatée à septembre 2024, mois de son dernier test manqué (13 juin, 19 et 20 septembre 2024).

A lire aussi
Donald Trump organisera un combat de MMA à la Maison Blanche
«Combat de coqs humains»
Pour ses 80 ans, Donald Trump organisera un combat de MMA à la Maison Blanche
La star du MMA Conor McGregor renonce à se présenter à la présidentielle irlandaise
Une voix «anti-woke»
La star du MMA Conor McGregor renonce à la présidentielle irlandaise

De retour à la Maison Blanche?

L'Irlandais pourrait ainsi combattre à partir du 20 mars 2026, de quoi le laisser libre pour intégrer la soirée de combat du 14 juin, prévue à la Maison Blanche pour le 80e anniversaire du président Donald Trump. McGregor a plusieurs fois dit son envie de combattre à la Maison Blanche. Dana White, un proche du dirigeant républicain, a pour l'instant dit n'avoir commencé aucune négociation avec des combattants pour cet évènement.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Immense star du MMA aux multiples ceintures de champion, «The Notorious» n'est plus apparu dans l'octogone depuis une défaite contre Dustin Poirier en juillet 2021. Cette figure de proue du mouvement antimigrants en Irlande a retiré le mois dernier sa candidature pour l'élection présidentielle de son pays prévue fin octobre.

McGregor a été condamné en novembre dernier au civil dans une affaire de viol, et a perdu son appel fin juillet. Il a aussi été attaqué devant la justice civile fédérale américaine par une femme l'accusant de l'avoir agressée sexuellement à Miami en juin 2023. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus