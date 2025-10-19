DE
Devant Norris et Leclerc
Verstappen partira en pole position à Austin

Max Verstappen s'élancera en pole position du Grand Prix des Etats-Unis dimanche à Austin. Le Néerlandais a dominé les qualifications, devançant Lando Norris et Charles Leclerc, tandis que le leader du championnat Oscar Piastri partira sixième.
Publié: 07:43 heures
Max Verstappen a décroché la pole position à Austin
Photo: Dustin Safranek
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches de la saison de Formule 1. Le Néerlandais a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le Circuit des Amériques à Austin.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), alors que le leader australien du championnat du monde, Oscar Piastri (McLaren), s'élancera seulement en sixième position.

«C'était une très bonne qualification, la voiture était rapide et agréable dans tous les secteurs. Pourtant, ce n'était pas évident de tout mettre bout à bout sur ce difficile tracé, surtout avec la chaleur et le vent, donc c'est un résultat très solide», a estimé «Mad Max».

Déjà auteur vendredi de la pole position de la course sprint, qu'il a remportée samedi, Max Verstappen n'a encore laissé aucune chance à ses adversaires. Il a devancé Norris et Leclerc de près de trois dixièmes de seconde en Q3.

Le Néerlandais a ainsi décroché sa 47e pole position en Formule 1, la troisième lors des quatre derniers Grands Prix, et il continue de mettre la pression sur les pilotes McLaren dans la course au titre.

