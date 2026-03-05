DE
FR

Deux pierres d'un coup
À l'aube des Jeux paralympiques, des pierres de curling ont été volées

Avant même le début des Jeux paralympiques, un cas de vol a été officialisé. Deux pierres manquent à l'appel du côté de Cortina.
Publié: il y a 55 minutes
1/2
Deux pierres ont été volées à Cortina.
Photo: Getty Images for IPC
Blick Sport

Tout comme cela a été le cas pour les Jeux olympiques, le curling mixte ouvre les feux des Paralympiques, et ce avant même la cérémonie d'ouverture. Celle-ci, à l'instar de la clôture pour les JO, aura lieu dans les arènes de Vérone, ce vendredi.

Mais du côté de Cortina, les premières pierres ont déjà été lancées. Elles l'ont toutefois été avec quelques modifications. Mardi et à la veille des premiers matches, deux pierres ont été dérobées, comme le dévoile le média canadien «CBC». Une information confirmée par World Curling. «Les autorités enquêtent actuellement sur le vol», précise son porte-parole.

Les deux jeux de pierres – déjà utilisés lors du double mixte des JO – ont été remplacés avant le début de la compétition et celle-ci n'a donc pas été entravée. Par contre, les autorités n'expliquent pas comment ces pierres, lourdes d'environ 19 kilos chacune, ont pu être transportées.

