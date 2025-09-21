Dernière mise à jour: il y a 9 minutes

Pas de podium pour Audrey Werro! La Fribourgeoise a terminé sixième d'une finale de haut niveau lors du 800m des Mondiaux de Tokyo.

Audrey Werro finit loin du podium en finale du 800m

Déception pour la Fribourgeoise

Photo: AFP

Blick Sport

Audrey Werro espérait un podium lors du 800m à Tokyo, mais la Fribourgeoise de 21 ans dû s'avouer vaincue face à plus fortes qu'elle, terminant sixième.

La Kényane Lilian Odira s'est imposée (1'54''62) devant les Britanniques Georgia Hunter Bell et Keely Hodgkinson.