Audrey Werro espérait un podium lors du 800m à Tokyo, mais la Fribourgeoise de 21 ans dû s'avouer vaincue face à plus fortes qu'elle, terminant sixième.
La Kényane Lilian Odira s'est imposée (1'54''62) devant les Britanniques Georgia Hunter Bell et Keely Hodgkinson.
