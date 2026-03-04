DE
FR

Dans la foulée des JO
Marianne Fatton sacrée championne d'Europe du sprint

Deux semaines après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté mercredi le sprint des Championnats d'Europe de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise avait déjà remporté l'or en 2024.
Publié: 12:40 heures
1/2
Marianne Fatton, ici lors du sprint des JO, est restée sur son nuage en Azerbaïdjan.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme s'est imposée devant l'Italienne Giulia Morada et l'Allemande Tatjana Paller, alors que la Vaudoise Caroline Ulrich a échoué au pied du podium. Marianne Fatton ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès, après son précédent sacre continental à Flaine (France) et son titre mondial en 2025, aussi en sprint.

Chez les hommes, Thomas Bussard a pris une belle deuxième place derrière le Russe Nikita Filippov. Le Fribourgeois, qui n'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques, a fait mieux que son compatriote Jon Kistler (4e), médaillé d'argent à Bormio avec Marianne Fatton en relais mixte.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus