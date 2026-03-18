DE
FR

Avant Milan-San Remo
Meilleur que Roglic, Tom Pidcock s'adjuge Milan-Turin

A trois jours du premier Monument de la saison, Tom Pidcock s'est imposé lors de Milan-Turin. Le double champion olympique de cross-country a devancé le Norvégien Tobias Halland Johannessen et le Slovène Primoz Roglic.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: AFP

Le Britannique Tom Pidcock (Pinarello) a remporté son deuxième succès de la saison mercredi en s'imposant lors de Milan-Turin, dernière semi-classique avant le premier Monument de la saison dans trois jours, Milan-San Remo.

Absent de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico la semaine passée, le double champion olympique de cross-country a justifié son statut de favori sur les routes italiennes en devançant de quatre secondes le Norvégien Tobias Halland Johannessen, 3e l'an passé, et de cinq secondes le Slovène Primoz Roglic, au sommet de Superga (4,9 km à 9%).

Deuxième succès de la saison

Pidcock a parfaitement géré la course, longue de 174 km entre Rho et Superga, sans paniquer devant le bon rythme des Red Bull-Bora-Hansgrohe dans les deux ascensions finales. Ni lorsque le Slovène, lui aussi parmi les favoris, a tenté une attaque - infructueuse - dès la fin de la première montée, à 15 kilomètres de l'arrivée.

Le Britannique de 26 ans a pris son mal en patience et a attaqué à 600 mètres du sommet dans la seconde ascension pour franchir la ligne d'arrivée seul en tête pour la deuxième fois de la saison après sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie en février.

Dans cette dernière répétition générale avant Milan-Sanremo samedi, Tom Pidcock succède au Mexicain Isaac del Toro, vainqueur en 2025, et à Mark Cavendish (2022) comme dernier Britannique à s'imposer sur la plus vieille course du calendrier cycliste.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus