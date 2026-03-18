A trois jours du premier Monument de la saison, Tom Pidcock s'est imposé lors de Milan-Turin. Le double champion olympique de cross-country a devancé le Norvégien Tobias Halland Johannessen et le Slovène Primoz Roglic.

Le Britannique Tom Pidcock (Pinarello) a remporté son deuxième succès de la saison mercredi en s'imposant lors de Milan-Turin, dernière semi-classique avant le premier Monument de la saison dans trois jours, Milan-San Remo.

Absent de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico la semaine passée, le double champion olympique de cross-country a justifié son statut de favori sur les routes italiennes en devançant de quatre secondes le Norvégien Tobias Halland Johannessen, 3e l'an passé, et de cinq secondes le Slovène Primoz Roglic, au sommet de Superga (4,9 km à 9%).

Deuxième succès de la saison

Pidcock a parfaitement géré la course, longue de 174 km entre Rho et Superga, sans paniquer devant le bon rythme des Red Bull-Bora-Hansgrohe dans les deux ascensions finales. Ni lorsque le Slovène, lui aussi parmi les favoris, a tenté une attaque - infructueuse - dès la fin de la première montée, à 15 kilomètres de l'arrivée.

Le Britannique de 26 ans a pris son mal en patience et a attaqué à 600 mètres du sommet dans la seconde ascension pour franchir la ligne d'arrivée seul en tête pour la deuxième fois de la saison après sa victoire d'étape sur le Tour d'Andalousie en février.

Dans cette dernière répétition générale avant Milan-Sanremo samedi, Tom Pidcock succède au Mexicain Isaac del Toro, vainqueur en 2025, et à Mark Cavendish (2022) comme dernier Britannique à s'imposer sur la plus vieille course du calendrier cycliste.