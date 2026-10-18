Malgré leurs progrès récents, les pistards suisses n'ont pas vraiment confirmé aux Mondiaux de Shanghai. Jasmin Liechti a décroché le meilleur résultat avec une 6e place en poursuite individuelle, tandis qu'Aline Seitz s'est classée 9e dans la course aux points.

Bilan suisse mitigé aux Mondiaux de cyclisme sur piste

Bilan suisse mitigé aux Mondiaux de cyclisme sur piste

ATS Agence télégraphique suisse

Les pistards suisses n'ont pas non plus signé d'exploit dimanche lors de la dernière journée des Mondiaux de Shanghai. Aline Seitz s'est classée 9e dans la course aux points, tandis que le duo composé de Noah Bögli et du «rookie» Noah Schnyder a terminé à la 14e place de la Madison.

Alors que l'équipe de Suisse avait convaincu sur toute la ligne lors des Championnats d'Europe disputés en février en Turquie, elle n'a que partiellement réussi, en Chine, à confirmer les progrès réalisés ces deux dernières années. C'est Jasmin Liechti qui a signé le meilleur résultat en se classant 6e dans la poursuite individuelle. Et dans les disciplines olympiques, la 9e place de Michelle Andres et Aline Seitz dans la Madison constitue la meilleure performance.

«Pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau, nous devons exploiter pleinement notre potentiel. A Shanghai, nous n'y sommes parvenus que dans quelques courses», explique Julien Bossens, qui forme le trio d’entraîneurs de Swiss Cycling avec Morgan Kneisky et Tristan Marguet. «Nous savons que nous pouvons mieux faire. Il faut maintenant que nous parvenions à le démontrer.» La prochaine occasion se présentera en février lors des Européens de Berlin.