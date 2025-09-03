Le quadruple vainqueur du Tour de France a subi une blessure rarissime et potentiellement fatale lors d’une sortie à vélo dans le sud de la France. La femme de Chris Froome a raconté au «Times» les heures terrifiantes qui ont suivi l’accident.

Chris Froome a frôlé la mort après son grave accident

Chris Froome a frôlé la mort après son grave accident

Archives - Chris Froome a chuté à l'entraînement. Photo: Getty Images

Chris Froome, 40 ans, a vu sa carrière et sa vie tenir à un fil après une chute à l’entraînement début septembre. L’accident est survenu lors d’une sortie dans le sud de la France. le Britannique a percuté un panneau routier à plus de 45 km/h et a été héliporté d’urgence à l’hôpital de Toulon.

Plus sur le sujet Sérieuses blessures Chris Froome victime d'une grave chute à l'entraînement

Au départ, les médecins évoquent des blessures graves, mais classiques pour un cycliste: cinq côtes cassées, une fracture du dos, un poumon perforé. Suffisant pour mettre un terme à sa saison, mais pas de quoi inquiéter sur sa survie.

Jusqu’à ce que, lors de l’opération, les chirurgiens découvrent une lésion rarissime: une déchirure du péricarde, la membrane qui enveloppe le cœur. Sans intervention rapide, l’issue aurait pu être fatale.

«Bien plus grave que quelques os brisés»

C’est sa femme, Michelle, qui a révélé l’ampleur du drame dans les colonnes du «Times»: «C’était évidemment bien plus grave que quelques os cassés. Il va bien maintenant, mais la récupération sera longue. Chris ne remontera pas sur un vélo de sitôt».

L’équipe Israel-Premier Tech a confirmé que l'intervention chirurgicale s’était bien déroulée et que Froome se trouvait désormais dans un état stable. Mais la route vers un éventuel retour à la compétition s’annonce semée d’embûches.

À 40 ans, Froome est déjà au crépuscule d’une carrière exceptionnelle: quatre Tours de France, deux Vueltas, un Giro et deux médailles olympiques. Depuis son terrible accident en 2019 lors du Dauphiné Libéré, il n’avait jamais retrouvé son niveau d’antan, enchaînant les galères physiques et les performances décevantes.