Chris Froome victime d'une grave chute à l'entraînement

Le cycliste britannique Chris Froome a été victime d'une grave chute ce jeudi lors d'un entraînement dans le Var.

Quadruple vainque du Tour de France, Chris Froome n'a plus remporté de victoire depuis 2018. Photo: IMAGO/Photo News

Blicks Sport

Le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, a été victime d’un grave accident lors d’un entraînement près de Saint-Raphaël, dans le Var, mercredi. Selon les informations rapportées par «L’Equipe», le coureur britannique de 40 ans a été héliporté vers l’hôpital de Toulon après sa chute. Dans un message publié sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, Chris Froome a précisé qu’aucun autre véhicule ou cycliste n’était impliqué dans l’accident.

Conscient après la chute

Les examens médicaux ont révélé des blessures sérieuses, notamment un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d’une vertèbre lombaire. Le coureur devait être opéré jeudi après-midi. Cet incident met probablement fin à la saison du champion britannique, qui n’a plus remporté de victoire depuis 2018. Froome, qui court pour l’équipe Israël-PremierTech depuis 2021, arrive en fin de contrat.

Dans une récente interview accordée à Bici.pro, il restait évasif sur la suite de sa carrière, évoquant notamment son désir de créer une académie de cyclisme en Afrique après sa retraite. Cette nouvelle chute survient six ans après un grave accident lors du Critérium du Dauphiné en juin 2019, qui lui avait causé une fracture du fémur. Froome n’a jamais retrouvé son niveau d’avant cet accident. «L’Equipe» précise que le coureur est resté conscient et a pu communiquer avec son entourage après sa chute.