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Tour de Pologne
De retour de blessure, Stefan Küng s'impose en patron sur le contre-la-montre

Deux jours après la victoire de Jan Christen, le Tour de Pologne sourit définitivement aux Suisses. Stefan Küng triomphe au contre-la-montre final, marquant son retour après une fracture du fémur.
Publié: 09.08.2026 à 17:50 heures
Le Thurgovien s'est imposé avec quatre secondes d'avance sur Finn Fisher-Black.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Stefan Küng a remporté la dernière étape du Tour de Pologne. Le coureur de l'équipe Tudor s'est imposé lors du contre-la-montre de 12,5 km. Le Thurgovien décroche la victoire pour sa première course internationale après s'être fracturé le fémur gauche fin février.

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Avec un temps de 14'25, Küng a devancé de quatre secondes Finn Fisher-Black et Callum Thornley, respectivement deuxième et troisième. Jan Christen, qui a remporté vendredi dernier en Pologne sa première victoire au niveau du World Tour, a terminé 16e.

C'est l'Allemand Marco Brenner, également membre de l'équipe suisse Tudor, qui a remporté le classement général de ce tour de sept jours. Meilleur Helvète, Christen a terminé à la 6e place, tandis que Küng s'est classé 30e.

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