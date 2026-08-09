ATS Agence télégraphique suisse
Stefan Küng a remporté la dernière étape du Tour de Pologne. Le coureur de l'équipe Tudor s'est imposé lors du contre-la-montre de 12,5 km. Le Thurgovien décroche la victoire pour sa première course internationale après s'être fracturé le fémur gauche fin février.
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Avec un temps de 14'25, Küng a devancé de quatre secondes Finn Fisher-Black et Callum Thornley, respectivement deuxième et troisième. Jan Christen, qui a remporté vendredi dernier en Pologne sa première victoire au niveau du World Tour, a terminé 16e.
C'est l'Allemand Marco Brenner, également membre de l'équipe suisse Tudor, qui a remporté le classement général de ce tour de sept jours. Meilleur Helvète, Christen a terminé à la 6e place, tandis que Küng s'est classé 30e.
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