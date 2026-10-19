L'équipe du skip Yannick Schwaller affiche une excellente forme dès l'entame de la saison. A Victoria au Canada, le CC3C Genève a remporté dimanche le premier tournoi du Grand Chelem.
La finale contre l'équipe norvégienne emmenée par Magnus Ramsfjell s'est avérée sans histoire. Au troisième end, la Team Schwaller a volé pas moins de quatre pierres et porté son avance à 5-0. Après seulement six ends, les Norvégiens ont abandonné alors que le score était de 7-3 en faveur des Suisses.
Grâce à leur deuxième victoire dans cette prestigieuse série, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-Van Berkel ont confirmé leur place nouvellement acquise en tête du classement mondial.
La Suisse en pleine bourre
Le tournoi organisé en Colombie-Britannique a également été couronné de succès pour l’équipe du skip Marco Hösli, qui représentera la Suisse aux Championnats d'Europe fin octobre. Elle s'est qualifiée pour la première fois pour les play-off d'un tournoi du Grand Chelem, s'inclinant en demi-finale face aux Norvégiens.
Chez les dames également, les deux formations helvétiques ont atteint les play-off. En quart de finale, la Team Alina Pätz et la Team Xenia Schwaller se sont même affrontées directement. L'équipe de Schwaller a remporté ce duel mais s’est ensuite inclinée de justesse en demi-finale face à la formation sud-coréenne. Ce sont les Canadiennes de la skip Kerri Einarson qui ont gagné ce tournoi.