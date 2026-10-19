Le CC3C Genève de Yannick Schwaller triomphe au Canada. L'équipe suisse a remporté dimanche le premier tournoi du Grand Chelem à Victoria, dominant la Norvège en finale.

La Team Schwaller remporte le premier tournoi du Grand Chelem

La Team Schwaller remporte le premier tournoi du Grand Chelem

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe du skip Yannick Schwaller affiche une excellente forme dès l'entame de la saison. A Victoria au Canada, le CC3C Genève a remporté dimanche le premier tournoi du Grand Chelem.

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La finale contre l'équipe norvégienne emmenée par Magnus Ramsfjell s'est avérée sans histoire. Au troisième end, la Team Schwaller a volé pas moins de quatre pierres et porté son avance à 5-0. Après seulement six ends, les Norvégiens ont abandonné alors que le score était de 7-3 en faveur des Suisses.

Grâce à leur deuxième victoire dans cette prestigieuse série, Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-Van Berkel ont confirmé leur place nouvellement acquise en tête du classement mondial.

La Suisse en pleine bourre

Le tournoi organisé en Colombie-Britannique a également été couronné de succès pour l’équipe du skip Marco Hösli, qui représentera la Suisse aux Championnats d'Europe fin octobre. Elle s'est qualifiée pour la première fois pour les play-off d'un tournoi du Grand Chelem, s'inclinant en demi-finale face aux Norvégiens.

Chez les dames également, les deux formations helvétiques ont atteint les play-off. En quart de finale, la Team Alina Pätz et la Team Xenia Schwaller se sont même affrontées directement. L'équipe de Schwaller a remporté ce duel mais s’est ensuite inclinée de justesse en demi-finale face à la formation sud-coréenne. Ce sont les Canadiennes de la skip Kerri Einarson qui ont gagné ce tournoi.