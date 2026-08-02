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Coup double pour la Néerlandaise
Lorena Wiebes aime autant Lausanne que Genève

Victorieuse la veille à Lausanne, Lorena Wiebes a doublé la mise en s'adjugeant également la deuxième étape du Tour de France Femmes disputée dimanche entre Aigle et Genève. La Néerlandaise reste bien sûr en jaune.
Publié: 18:27 heures
Et hop, deux victoires en deux jours!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Déjà victorieuse à Lausanne samedi pour le départ du Tour de France Femmes, Lorena Wiebes a doublé la mise en s'adjugeant également la deuxième étape disputée dimanche entre Aigle et Genève. La Néerlandaise a même survolé le sprint massif pour consolider son maillot jaune.

La meilleure sprinteuse du peloton s'est imposée avec plusieurs longueurs d'avance sur l'Italienne Elisa Balsamo (2e). Une autre Néerlandaise, Marianne Vos, complète le podium de cette seconde étape 100% helvétique. La Zurichoise Noemi Rüegg, 5e samedi au sommet de la côte St-François, s'est classée 8e. Elle est désormais 4e du général, à 20'' de la leader.

La seule échappée y a cru longtemps...

Lorena Wiebes a bénéficié du remarquable travail de son équipe, la Team SD Worx, qui a dû rouler à fond jusqu'au bout pour revenir sur la dernière attaquante du jour Riejanne Markus. Celle-ci avait tenté sa chance en solitaire à quelque 40 km de l'arrivée alors que le peloton venait de revenir sur l'échappée du jour. La Néerlandaise a finalement été reprise à... 400 mètres de l'arrivée.

Ce Tour de France Femmes quittera la Suisse lundi, la troisième étape reliant Genève et Pologny. Quatre ascensions répertoriées figurent au menu d'une étape accidentée. Dont une de 1re catégorie, le Col de la Faucille (11,4 km à 6,3% de moyenne), qui pourrait voir les favorites se tester dès la première heure de course.

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